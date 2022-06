Včeraj je Portal Plus objavil zapis direktorja NIJZ, v katerem ta piše, da novi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan že tri dni pritiska nanj, naj odstopi s položaja. »Pravega razloga ne zna navesti, ponavlja, da pač ne bova mogla delati skupaj,« je zapisal. »V enem od telefonskih pogovorov mi je povedal, da to od njega zahteva predsednik vlade. Torej tisti premier, ki bo vse depolitiziral. Minister mi pripoveduje, da predsednik vlade zahteva mojo zamenjavo, on pa je samo eksekutor – in to oster eksekutor, če se ne bom umaknil,« nadaljuje.

V nadaljevanju zapisa se Krek obregne ob ministrove izjave o depolitizaciji zdravstva, saj je vlada po besedah njegovih znancev iz stranke SD v svet zavoda NIJZ imenovala štiri osebe iz stranke SD, ki sodelujejo v strankinem strokovnem svetu za zdravstvo, ki ga vodi Branko Gabrovec. Zadnje dni se kot naslednjega direktorja NIJZ vse pogosteje omenja prav slednjega.

Krek meni, da je novi minister za zdravje v zgolj nekaj dneh od nastopa funkcije povsem spolitiziral NIJZ. »To je proti mojim stališčem. Trdim, da se nacionalnega inštituta ne sme politizirati. Vedno sem bil proti temu in tudi sedaj sem proti, kajti mi nismo politični organ, ampak strokoven. Samo depolitizacija inštituta, ki omogoča stroki, da deluje neodvisno, je rešitev. To smo dokazali v zadnjih dveh letih. In ta ‘depolitizacija’ zelo škodi kolektivu, saj smo v najbolj občutljivi točki spreminjanja organizacije NIJZ. Pa koga to briga, važno je, da bodo v vodstveni strukturi zavoda odslej ‘naši’ in da bomo lahko rekli, da ni politizacije, čeprav bo v resnici veliko hujša kot v predhodnih vladah,« je prepričan Milan Krek, ki je položaj zasedel aprila 2020. Pri tem je nasledil Ivana Eržena, ki se je moral od položaja posloviti, ker si je drznil javno podvomiti v smotrnost nekaterih protikoronskih ukrepov Janševe vlade. Denimo v razkuževanje skupnih prostorov v blokih in omejevanje gibanja na občine.

»Alfa in omega na področju javnega zdravstva«

»Na pritiske nisem pristajal niti v Janševi vladi, na pritiske ne pristajam niti v tej vladi. Tudi v prejšnji vladi je sem in tja kaj priletelo in smo se uprli. Saj ste novinarji videli, kako smo se uprli,« je poudaril Krek. Ob tem je dodal, da je direktor NIJZ partner ministra za zdravje: »Šel sem k njemu in mu rekel, glej midva sva alfa in omega na področju javnega zdravja. To, kar misliš, da boš naredil, bova skupaj predebatirala in bova videla, kaj gre in kaj ne. Potem pa je rekel, da se z mano sploh ne misli pogovarjati. Brez argumentov, brez vsega,« opisuje Krek.

Bešič Loredan: Milan Krek ne uživa moje podpore

Minister za zdravje Bešič Loredan se ni podrobneje odzval na Krekov zapis, je pa za Večer potrdil, da direktor NIJZ ne uživa njegove podpore. »O dejanjih Milana Kreka ne želim soditi, mi imamo veliko odgovornost in jo bomo izpeljali tako, kot jo moramo,« je napovedal. S Krekom sta se sestala minuli četrtek, srečanje pa so pospremile govorice, da Krek zapušča direktorski položaj, a je zavrnil navedbe.

Predsednik vlade Robert Golob je sicer Krekovo menjavo napovedal takoj po volitvah. Na svoji prvi seji v sredo večer je vlada zamenjala vladne predstavnike v svetu NIJZ. Roka Tavčarja, Mateja Forteja, Marijo Rogar in Silvo Duh so zamenjali z Mitjo Blagajnetom, Mileno Kramar Zupan, Branetom Bregarjem in Andražem Jakljem, še piše Večer.