»Na testnem obratu Punggye-ri smo opazili znake, da je bil eden od vhodov ponovno odprt, kar bi lahko pomenilo pripravo na nov jedrski poskus. Izvedba jedrskega poskusa bi nasprotovala resolucijam Varnostnega sveta ZN in bi bila razlog za resno skrb,« je danes na Dunaju dejal Grossi.

Poleg tega, da je IEAE s pomočjo satelitov opazila ponovno odprtje predorov v podzemnem testnem obratu Punggye-ri, je agencija zabeležila tudi znake dejavnosti v objektih v Yongbyonu, kjer so v preteklosti proizvajali plutonij.

»Nadaljevanje severnokorejskega jedrskega programa je očitna kršitev resolucij Varnostnega sveta ZN in obžalovanja vredna poteza,« je še dejal Grossi in Severno Korejo pozval, naj upošteva ter izpolni svoje dolžnosti v skladu z resolucijami Varnostnega sveta ZN. Hkrati je državo pozval tudi k sodelovanju z IAEA.

Severna Koreja, ki ne dovoljuje mednarodnih inšpekcijskih pregledov testnih obratov, je med letoma 2006 in 2017 v obratu Punggye-ri izvedla šest jedrskih poskusov, navaja dpa.

Severna Koreja je v nedeljo proti Japonskem morju izstrelila osem balističnih raket kratkega dosega, kot odgovor na tridnevne vaje ameriške in južnokorejske mornarice v Filipinskem morju. ZDA in Južna Koreja sta se na to odzvali danes, in sicer s tem, da sta tudi sami izstrelili osem balističnih raket v Japonskem morju.