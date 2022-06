Pogovori med ministroma Schallenbergom in Fajonovo so se vrteli okoli mednarodnih tem, predvsem pa so bili namenjeni pregledu dvostranskih odnosov, kjer sicer prihaja do različnih stališč predvsem pri vprašanju podaljševanja avstrijskega nadzora na notranji schengenski meji s Slovenijo, notifikaciji Avstrijske državne pogodbe (ADP) in priznanju nemške govoreče skupnosti v Sloveniji kot narodne manjšine.

Poziv za premislek o mejnih nadzorih

Po besedah avstrijskega zunanjega ministra Alexandra Schallenberga pove o meddržavnih odnosih veliko, da je tukaj lahko kot prvi zunanji minister po potrditvi nove vlade. Tudi Fajonova je to ocenila kot simbolično gesto, na obisku pa so potrdili tesne zgodovinske, gospodarske, kulturne in človeške vezi med državama, je še pristavila. Oba sta se zavzela za krepitev sodelovanja med državama.

V preteklih letih je medsosedske odnose obremenjevalo nenehno podaljšanje avstrijskega mejnega nadzora na notranji schengenski meji s Slovenijo. Ponovno se je minulega maja Avstrija odločila za podaljšanje in to kljub temu, da je Sodišče EU malo prej ocenilo, da naj do podaljšanja mejnih nadzorov prihaja zgolj zaradi izrednih okoliščin.

Fajonova je Schallenberga pozvala, naj Avstrija premisli, ali je ta mejni nadzor res potreben, saj da sama ne vidi razlogov zanj. Toda šef avstrijske diplomacije je ostal neomajen. Čeprav se zaveda, da gre pri tem vprašanju za občutljivo temo v Sloveniji, je poudaril, da Avstrija v tem trenutku ne vidi drugačne alternative vzpostavljenim mejnim kontrolam na notranji schengenski meji s Slovenijo. Po začetku vojne v Ukrajini opazujejo nadaljevanje fenomena, da trgovci z ljudmi izkoriščajo usode ljudi. Število nedovoljenih prestopov avstrijske meje se je povečalo za 120 odstotkov je dejal Schallenberg in pristavil, da si bo Avstrija prizadevala, da bi se stanje na mejah povrnilo pred leto 2015. Takrat so namreč številne članice schengenskega območja zaradi migracijskih tokov začele uvajati nadzore na notranjih schengenskih mejah.

Je pa ministrica Schallenberga obvestila, da so na vladi ustanovili delovno skupino za odstranitev ograje na meji s Hrvaško, hkrati pa mu je zagotovila, da bo Slovenija po odstranitvi varovala zunanjo schengensko mejo še naprej ter da bo ta varna.

Skrb za skupnosti bo obstal na obeh straneh

Ena izmed klasičnih tem dvostranskih odnosov je skrb za manjšino, s tem pa je povezana tudi večletni premislek Slovenija, ali naj notificira ADP. Fajonova je pozdravila okrepljeno avstrijsko pomoč slovenski narodni manjšini v preteklih letih, skupaj s Schallenbergom pa sta se dogovorila, da bodo tudi na zvezni ravni nadaljevali s prizadevanji za nadaljnjo pomoč manjšini. Po oceni Schallenberga je bilo v zadnjih letih na avstrijski strani veliko storjenega za pomoč slovenski manjšini, hkrati pa si avstrijska stran veliko obeta tudi glede dialoga nove slovenske vlade s predstavniki nemško govoreče skupnosti v Sloveniji.

Avstrija sicer že lep čas zagovarja stališče, da bi nemško govoreča skupnost morala biti priznana kot narodna manjšina. To je Slovenija doslej zavračala in očitno se glede tega stališča uradne Ljubljane pod novo vlado ne spreminja. Fajonova je namreč izrazila pripravljenost za nadaljevanje dialoga za krepitev jezikovne in kulturne identitete nemško govoreče skupnosti v Sloveniji.

Notifikacija ADP za zdaj ni na agendi slovenske vlade

Fajonova je ponovila, da bi si v Sloveniji želeli čim prej videti notifikacijo Avstrijske državne pogodbe, vendar to zaradi drugačnih trenutnih razmer v mednarodni skupnosti to za zdaj ni na agendi slovenske vlade. Slovenska stran v dialogu z Avstrijo poudarja zagotavljanje pravic po 7. členu avstrijske državne pogodbe za slovensko manjšino, je dejala in pristavila, da bo pred priglasitvijo nasledstva ADP potrebno v Sloveniji še izpeljati notranje postopke.

Avstrijski zunanji minister glede tega vprašanja ni postregel s spremenjenim avstrijskim stališčem. Schallenberg je sicer priznal Sloveniji interes, da poskrbi za dobrobit slovenske skupnosti v Avstriji, vendar je bil tudi precej neposreden glede morebitne slovenske notifikacije ADP. Ocenil je, da ima ADP kot pogodba omejeno mednarodnopravno veljavnost, Slovenija pa vanjo ne spada. Ne glede na to, je pristavil Schallenberg, se v Avstriji počutijo zavezane k njenemu uresničevanju.