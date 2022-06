Oboroženi moški so med nedeljsko mašo v cerkvi svetega Frančiška streljali na vernike, nato pa še ugrabili duhovnika in nekatere druge ljudi, so povedale priče. Prav tako naj bi napadalci uporabili eksploziv. Točni podatki o številu ubitih ali ugrabljenih v napadu še niso znani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zdravnik v lokalni bolnišnici, ki ga navaja tiskovna agencija Reuters, je sicer povedal, da so v dve bolnišnici v mestu prepeljali najmanj 50 trupel. Medtem pa je priča za AFP povedala, da je v napadu sodelovalo vsaj pet oboroženih oseb, umrlo pa naj bi najmanj 20 vernikov.

Odgovornosti za napad zaenkrat še ni prevzela nobena skupina.

Napad obsodil tudi papež Frančišek

Predsednik Muhammadu Buhari je že obsodil napad in ga označil za »gnusno ubijanje vernikov«. Guverner zvezne države Ondo Rotimi Akeredolu pa je medtem pozval varnostne sile, naj čim prej izsledijo napadalce. Tudi papež Frančišek je obsodil napad in v izjavi povedal, da moli za vse žrtve in državo.

Napad se je sicer zgodil dan pred začetkom volitev vladajoče stranke APC za izbiro kandidata, ki jih bo zastopal na volitvah leta 2023, na katerih bosta izvoljena tako predsednik kot podpredsednik države.

V državi s pretežno krščanskim jugom in muslimanskim severom občasno vzplamtijo napetosti med različnimi verskimi in etničnimi skupnostmi.

V zvezni državi Ondo so strelski in bombni napadi sicer redki, vendar pa se nigerijska vojska že dlje časa bori proti džihadistom na severovzhodu, kriminalnim združbam na severozahodu in separatističnemu gibanju na jugovzhodu. Džihadistična skupina Boko Haram je v preteklosti na severovzhodu že napadala tudi cerkve.