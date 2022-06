Potem ko je EasyJet konec tedna odpovedal več deset letov, je danes odpovedal še dodatnih 26 letov, ki naj bi prileteli na londonsko letališče Gatwick oz. z njega odleteli, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Odpovedali so povezavo z destinacijami, kot so Bilbao, Madrid in Sevilla v Španiji, Milano in Palermo v Italiji, Ženeva in Zürich v Švici ter Malta.

British Airways je danes na letališču Heathrow ukinil več kot 100 krajših letov, pri čemer je poudaril, da so bili prizadeti potniki o tem vnaprej obveščeni. Družba Tui Airways pa je odpovedala šest letov iz Manchestra.

Po podatkih podjetja Cirium, ki jih povzema dpa, je bilo prejšnji teden med ponedeljkom in petkom odpovedanih približno 225 odhodov z britanskih letališč. Lani je bilo v enakem obdobju 24 odpovedi.

Izvršni direktor agencije The PC Agency Paul Charles je pojasnil, da so nedeljske spremembe letov v zadnjem trenutku povzročile »velike verižne učinke« in da bodo za odpravo zaostankov potrebni trije dnevi.

Potniki britanskih letalskih družb se že več mesecev soočajo z motnjami letov zaradi pomanjkanja osebja, saj so med pandemijo covida-19 letalske družbe odpustile na tisoče ljudi.

Letalski prevozniki in upravljalci letališč so med pandemijo, ko so vladne omejitve potovanj zmanjšale povpraševanje, večkrat zaprosili za finančno podporo. Zdaj imajo težave pri zaposlovanju novega osebja in opravljanju varnostnih preverjanj, navaja dpa.

Britanski minister za promet Grant Shapps je zavrnil pozive, da bi v želji po zmanjšanju pritiska na letalski sektor odprli vrata »poceni« tuji delovni sili.

»Odgovor ne more biti v tem, da vedno posežemo po ročici z napisom 'več priseljevanja',« je Shapps v oddaji BBC Sunday Morning pojasnil v odgovoru na vprašanje, ali bi začasno dovolil več tujih delavcev v panogi, da bi ublažili kadrovske pritiske, še poroča dpa.