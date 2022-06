Črn uvod v letošnje leto so policija in gorski reševalci doživeli že pozimi z več smrtnimi žrtvami kot v zadnjih letih. Prvi vroči dnevi pa glede na število gorskih reševanj kažejo, da bo tudi poletna sezona najverjetneje polna (težjih) nesreč. »Obiska bo veliko in ta je sorazmeren tudi s številom nesreč,« so že pred koncem tedna napovedali na Policijski upravi Kranj. Na žalost so imeli prav. Dežurna ekipa za helikoptersko reševanje in gorski reševalci na tleh so včeraj popoldan opravili serijo petih zaporednih intervencij. Ena od njih se je končala s smrtjo pohodnika. Okoli pol druge ure je namreč na Golici s poti padel moški, ki je po prevračanju po zelo strmem in drsečem pobočju zaradi hudih poškodb umrl. Moški je bil ustrezno opremljen in se je vračal v dolino. »Jeseniški gorski reševalci so s klasično tehniko opravili daljši dvig pokojnika po zahtevnem terenu do koče na Golici, kjer so ga nato dvignili še v helikopter Slovenske vojske in ga odpeljali v dolino,« je sporočil Bojan Kos s PU Kranj.

Nesreča tudi na Šmarni gori

A to še ni bilo vse. Okoli poldneva je v intervenciji v Kamniški Bistrici sodeloval policijski helikopter. Na alpinistko v plezalni steni gore Vežica je namreč padlo kamenje in jo poškodovalo po roki. »Poškodovana plezalka je obvisela na vrvi približno dva raztežaja pod vrhom,« so zapisali na Upravi za zaščito in reševanje. Njo in soplezalko so dvignili v helikopter in jo predali kamniškim gorskim reševalcem. Nesreča se je pripetila tudi na Šmarni gori, kjer je pohodnica pri padcu z glavo udarila ob tla. Pomagali so ji gasilci in reševalci, s helikopterjem so jo odpeljali v zdravstveno ustanovo. Ob pol šestih zvečer je ekipa reševala še alpinista v Debeli peči, na katerega je prav tako padla skala in ga poškodovala.

Med soteskanjem padel sedem metrov v globino

Niso pa nevarne samo gore, temveč tudi druge prostočasne dejavnosti v naravi. In to ne le za neizkušene. V soboto se je v strugi potoka Fratarca med soteskanjem (kanjoningom) na območju Loga pod Mangartom poškodoval 25-letni slovaški vodič, sicer zaposlen na Bovškem. »Spuščal se je po vrvi in pri tem izgubil oprijem ter posledično padel kakih sedem metrov globoko na skale,« so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica. Mladenič je za nekaj časa izgubil zavest. Na pomoč so mu priskočili bovški gorski reševalci, kasneje pa so ga z vojaškim helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center.