Golden State po izjemni tretji četrtini izenačil serijo

Košarkarji Golden State Warriors so dobili drugo tekmo finala severnoameriške lige NBA. V svoji dvorani v San Franciscu so bili predvsem po zaslugi izjemne tretje četrtine s 107:88 boljši od Boston Celtics in izid v zmagah izenačili na 1:1.