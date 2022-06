Slovensko reprezentanco so v Beogradu pričakale visoke temperature, vzdušje na kultnem stadionu Marakana pa je bilo daleč od peklenskega, saj je bilo na tribunah, kljub temu da bo reprezentanca Srbije igrala na svetovnem prvenstvu, le 15.000 gledalcev, med katerimi je bilo 150 Slovencev. Tako kot v Sloveniji tudi v Srbiji mnogi niso vedeli, da igra njihova reprezentanca. Načrt Srbije je bil, da nadoknadi tisto, kar je izgubila s porazom proti Norveški, Slovenija pa je želela pozitiven izid, da ne ostane pri nič točkah po dveh tekmah.

Slovenski selektor Matjaž Kek, ki ni mogel računati na Kramerja, Elšnika in Štulca, je v primerjavi s tekmo s Švedsko v četrtek v Ljubljani naredil štiri menjave. Medtem ko v obrambno vrsto Oblak, Blažič (uradno je postal član francoskega prvoligaša Angersa, za katerega je med letoma 1976 in 1979 igral eden najboljših slovenskih nogometašev Vili Ameršek), Bijol in Mevlja ni posegal. Ker je želel zgostiti prostor na sredini igrišča, so priložnost dobili Karničnik, Gorenc Stanković in Lovrić, medtem ko je bil vodja napada 19-letni Šeško. Selektor Srbije Dragan Stojković je presenetil, saj je naredil kar osem menjav in od zasedbe, ki je igrala proti Norveški, so tekmo začeli le Milenković v obrambi, Milinković Savić v zvezni vrsti in Mitrović v napadu.

Prve pol ure je bila Slovenija mehka in nebogljena. Srbija je imela popolno prevlado, saj so imeli gostje velike težave že s prenosom žoge iz obrambe, zato je bilo veliko nepotrebnega nabijanja. Na sredini igrišča jim žoge ni uspelo zadržati in kombinirati, Šeško pa je bil v napadu brez pomoči. Slovenci so s takšno igro dobesedno izzivali vodilni gol Srbov, ki so povedli v 24. minuti. Ob kotu je slovenska obramba naivno zaspala na prvi in drugi vratnici, kar je kaznoval kapetan Mitrović in z zadetkom z glavo potrdil sloves rojenega golgeterja. Ko je imela Srbija popolno premoč in je bila blizu drugemu zadetku, je Slovenija po pol ure izenačila iz prve prave akcije na tekmi. Šeško je z imenitno podajo v prostor našel desnega bočnega branilca Stojanovića, ki je v sprintu sam stekel proti golu, po žogi udaril samozavestno in z lepim lobom premagal Rajkovića. Slovenci so se po izenačenju sprostili in bili do odmora enakovreden tekmec, kar je povzročilo, da so navijači začeli žvižgati gostiteljem.

Srbska reprezentanca je že med odmorom naredila tri kakovostne menjave in Slovenijo takoj spravila v podrejen položaj. Oblak je za sijajno obrambo prejel aplavz celotne Marakane, a soigralci so ga prevečkrat pustili na cedilu. Za vodstvo z 2:1 v 56. minuti je Srbija ponovila vajo iz kota, ob katerem je strelec Milinković Savić nekaznovano vlekel in porival Gorenca Stankovića. Kek je skušal igro dvigniti z menjavami, a napredka ni bilo. Gostje si niso priigrali niti ene priložnosti, ampak so Srbi z goloma Jovića in Radonjića potrdili zasluženo zmago. Na drugi tekmi v skupini B4 je Norveška v gosteh premagala Švedsko z 2:1. Vrstni red: Norveška 6, Srbija in Švedska po 3, Slovenija 0.