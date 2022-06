Wales je izgubil le prvo tekmo v kvalifikacijah, nato pa štirikrat zmagal in trikrat remiziral ter v skupini osvojil drugo mesto za Belgijo. V dodatnih kvalifikacijah je izločil Avstrijo (2:1) z dvema zadetkoma prvega zvezdnika in kapetana Bala, ki je sicer večino sezone pri madridskem Realu presedel na klopi in za sprostitev veliko igral golf. Ukrajina je šla v tekmo neporažena, saj je v kvalifikacijah dvakrat zmagala in kar šestkrat remizirala ter bila druga za Francijo. Na dodatne kvalifikacije, ki so bile zaradi vojne v Ukrajini preložene z marca na junij, se je kar mesec dni pripravljala na Brdu pri Kranju in v polfinalu na slovitem Hampden Parku v Glasgowu izločila Škotsko s 3:1. »To je za Ukrajino izjemno pomembna tekma. Ne le nogometna. Moramo dati vse od sebe, kar zmoremo,« je pred tekmo v Cardiffu napovedal zvezdnik Ukrajine Oleksander Žinčenko, član Manchester Cityja.

V mrzlem in deževnem Cardiffu so šli Valižani in Ukrajinci v tekmo odločno, veliko je bilo ostrih čvrstih dvobojev na zemlji in v zraku. Ukrajinci, ki so imeli tudi glasno podporo s tribun, so stavili na precej boljše tehnično znanje, Valižani pa na hitrost, moč, agresivnost in boljšo telesno pripravljenost ter se previdno branili. Ukrajina je odločno napadala in si priigrala številne lepe priložnosti, a je v domačih vratih blestel 35-letni Wayne Hannessey, ki je sicer le rezervni vratar v angleškem prvoligašu Burnleyju. V tekmi, na kateri je bilo razmerje v strelih 24:9 za goste, je zbral kar devet obramb. Wales je nepričakovano povedel v 35. minuti, ko je Bale izvajal prosti strel, ukrajinski kapetan Jarmolenko pa je žogo z glavo zadel tako nespretno, da je končala v lastni mreži. V finišu prvega polčasa so bili Ukrajinci oškodovani za enajstmetrovko po spotikanju Jarmolenka, a so sodniki v sobi VAR ocenili, da ni bilo prekrška. V drugem polčasu so se Ukrajinci fanatično borili in na vse načine iskali pot do gola, a za izenačenje je zmanjkal zaključni strel. Tudi Wales, ki se je večinoma branil, je bil neučinkovit, saj je zapravil tri lepe priložnosti in stresel vratnico.

Znanih je 30 izmed 32 reprezentanc, ki bodo igrale na svetovnem prvenstvu. Zadnja dva udeleženca bosta znana po treh tekmah medcelinskih dodatnih kvalifikacij, ki jih bodo v naslednjih dneh odigrali na prizorišču prvenstva v Katarju. Jutri bo tekma Združeni arabski emirati – Avstralija, zmagovalec tega dvoboja pa se bo v ponedeljek, 13. junija, pomeril s Perujem. Sodnik na tej tekmi bo Slovenec Slavko Vinčić, ki bo tudi eden izmed 36 glavnih sodnikov na svetovnem prvenstvu. Zadnji udeleženec mundiala bo znan 14. junija po tekmi med Kostariko in Novo Zelandijo.