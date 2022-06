Po enem mesecu zatišja, ko se je zdelo, da se življenje v Kijevu vrača v normalnost, je mesto včeraj zjutraj pretresla vrsta eksplozij. Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija iz Črnega morja s strateških bombnikov izstrelila pet manevrirnih raket, eno so sestrelili, štiri pa so zadele infrastrukturne objekte v prestolnici. Uradna Moskva je bila v opisu bolj podrobna. Obrambno ministrstvo je navedlo, da so zadeli tanke T-72 in drugo orožje, ki so ga ukrajinski vojski poslale vzhodne članice Evropske unije. Dan prej, v soboto, je Rusija sporočila, da je pri črnomorskem pristanišču Odesa sestrelila ukrajinsko vojaško transportno letalo z orožjem in strelivom. V okolici mesta Sumi severozahodno od Harkiva pa je napadla vadišče za topništvo s tujimi inštruktorji.

Predsednik Vladimir Putin je glede oboroževanja Ukrajine iz tujine poslal sporočilo tudi Združenim državam, ki so nedavno Kijevu obljubile raketne sisteme HIMARS z izstrelki nekoliko daljšega dosega, približno 80 kilometrov. Putin je dejal, da ti izstrelki ne bodo ničesar spremenili. Je pa uradni Washington opozoril, naj ukrajinski vojski ne dostavi zmogljivejših izstrelkov za sistem, ki lahko letijo do 300 kilometrov daleč. V tem primeru bo Rusija začela »napadati cilje, ki jih doslej še ni«, je dejal Putin brez jasnejše obrazložitve. ZDA so doslej postopno povečevale zmogljivost orožja, ki ga pošiljajo Ukrajini, očitno pa se tako v Washingtonu kot Moskvi izogibajo korakom in definicijam, ki bi vodili v bolj neposredno medsebojno konfrontacijo.

Rusko napredovanje upočasnjeno

Ukrajince pa je razjezil francoski predsednik Emmanuel Macron z izjavo, da Rusije v tej vojni ne bi smeli ponižati in da bi morali omogočiti, da bo imel Putin izhod iz svoje »temeljne napake«. Macron se redno pogovarja s Putinom, od začetka vojne skupno menda že več kot stokrat, tako ohranja kanal EU do Moskve. Njegove zadnje besede pa so naletele na oster odziv v Kijevu, kjer je zunanji minister Dmitro Kuleba dejal, da takšne izjave lahko ponižajo kvečjemu Francijo in da naj uradni Pariz raje razmišlja, kako postaviti Rusijo na njeno mesto.

S terena so medtem poročali o ukrajinski protiofenzivi v Severodonecku in o ustavitvi ruskega napredovanja, kot je ocenilo tudi britansko obrambno ministrstvo. Gre za ključno mesto v regiji Lugansk, saj bi Rusi z njegovo zasedbo regijo praktično povsem obvladovali. Njen guverner Dergij Hajdaj je za BBC dejal, da v mestu potekajo ulični boji in da so ukrajinske sile sposobne ubraniti mesto, če bo še naprej potekala nemotena dobava streliva. Boji potekajo tudi za bližnji Lisičansk, na splošno pa kaže, da se je napredovanje ruske vojske v Donbasu upočasnilo. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg celo ocenjuje, da je ruska ofenziva zastala.

Kako naj Lavrov pride v Beograd? Ruski zunanji minister Sergej Lavrov bi moral danes priti na dvodnevni obisk v Srbijo, vendar je bilo še včeraj odprto vprašanje, kako naj tja sploh pripotuje. Članice Evropske unije in tudi druge države so zaradi napada na Ukrajino zaprle zračni prostor za ruska letala in s tem takšno pot praktično onemogočile. Lahko bi katera sicer dovolila izjemo, so pa včeraj nekatere takšno možnost izrecno zavrnile. Zato se je omenjalo celo scenarij, da bi Lavrov prispel na komercialnem letu srbskega letalskega prevoznika Air Serbia. Predsednik Aleksandar Vučić se je včeraj očitno zelo ukvarjal s tem vprašanjem; premierka Ana Brnabić je kot »zares neverjetno« označila dejstvo, da se predsednik države ukvarja z logistiko obiska zunanjega ministra neke druge države. Vendar dejstvo je, da ne gre le za logistiko, ampak za vroče politično vprašanje. Lavrov, ki naj bi prišel v Srbijo na dvodnevni obisk, potem pa šel še v Turčijo, je bil od začetka napada na Ukrajino 24. februarja samo na Kitajskem, v Indiji in na Bližnjem vzhodu in je tudi na seznamu oseb, proti katerim je Zahod sprejel sankcije. Nekateri v Srbiji opozarjajo, da obisk v tem času ni primeren, oblasti v državi pa so po lastnih izjavah pod hudim pritiskom Zahoda, naj se pridružijo sankcijam. V petek naj bi Beograd obiskal nemški zunanji minister Olaf Scholz, ki bo na turneji po Balkanu.