Včeraj dopoldne se je več kot 20 izkušenih suparjev z okoljevarstvenim ciljem iz Podpeči spustilo proti Ljubljani. Za 12 kilometrov dolg spust, na katerem so pobirali smeti, so potrebovali štiri ure. Pri tem so se na poti srečali še z drugo skupino, manj izkušenih suparjev, ki je v okviru dogodka 100 supov na Ljubljanici reko čistila med Špico in obvoznico, vsi skupaj pa so se nato z vrečami pobranih smeti, med drugim so naravo očistili odvrženih gum in embalažnih plastičnih veder, izkrcali na Špici. »Kar ponavadi pobiramo iz vode so plastične vrečke, predmeti, ki jih reke naplavijo, velikokrat se za rastlinje zataknejo tudi kakšna plastika ali vrvi, zato pravimo, ker to odstranjujemo, da osvobajamo drevesa,« je povedala inštruktorica supanja Špela Zupanc iz Bananawaya, ki je soorganizator akcije 100 supov na Ljubljanici, osrednjega dogodka projekta Supanja z namenom - #SUPportCleanRivers, pod okriljem katerega med aprilom in oktobrom potekajo mesečna čiščenja s supi po Sloveniji.

Kot je povedal Dejan Kancler, suparski inštruktor in vodič po rekah, ki je vodil čistilno suparsko ekipo iz Podpeči do Špice, je bilo na Ljubljanici mogoče videti napredek v primerjavi s prejšnjimi leti, ko so izvedli podobno akcijo. Smeti je bilo manj, prav tako pa, kot še pravi izkušeni supar, je Ljubljanica v primerjavi z drugimi slovenskimi rekami, ki jih čistijo v okviru akcije Supanje z namenom, manj onesnažena. Kot je pojasnila Špela Zupanc so pred kratkim kupa nesnage suparji odrešili tudi že reko Vipavo, pri čemer pa so sporočilo tokratnega ljubljanskega okoljevarstvenega dogodka želeli organizatorji še nadgraditi. Če so z dogodki v središču prestolnice v letih 2017, 2018 in 20219 opozarjali na prekomerno rabo plastike in smetenje planeta ter med suparje želeli zasejati navado, da med svojimi izleti poberejo smeti, ki v naravo ne sodijo, so z letošnjo izvedbo pobudniki akcije opozorili, da je pobiranje odpadkov le gašenje požara. »Ljudi želimo spodbuditi, da naj premislijo svoje potrošniške navade in svoje vsakodnevne prakse preobrazijo v bolj trajnostne,« je poudarila Špela Zupanc. Zato je suparski dogodek na Špici spremljala tudi eko tržnica, na kateri so se za navdih s trajnostnimi izdelki in praksami predstavila majhna lokalna podjetja in posamezniki.

Na sup prvič za ekologijo

Čistilne akcije sta se tokrat prvič udeležila tudi oče in sin, ki supata šele drugo sezono, zato sta se pridružila skupini, ki je Ljubljanico čistila od Špice do obvoznice. Akcije sta se udeležila zaradi »ekologije, druženja in supanja. Ker nekaj moramo narediti s temi našimi smetmi.« Kot je še povedal odrasli supar, sta bila z izkušnjo zadovoljna, reka pa je bila relativno čista, s čimer je potrdil tudi izkušnje ostalih udeležencev. V ekipi manj izkušenih suparjev, ki so čistili Ljubljanico in je imela mednarodno zasedbo, sta bila tudi Francoza, ki oba že več let živita v Ljubljani. Emilien Deplanque, ki je ravno začel supati se je, takoj ko je videl najavo čistilne akcije odločil, da bo del nje. »Lepo je, če pomagam čistiti, sem si rekel,« je svojo odločitev v slovenščini na kratko utemeljil francoski sogovornik, ki je k čistilni akciji spodbudil tudi sorojaka, kateri je gladino Ljubljanice prej spoznaval tudi že med veslanjem s kanujem. Kot je še dodal Deplanque, je bilo vzdušje na vodi zelo prijetno, imeli so super vodnika, z reke pa so prinesli nekaj kilogramov smeti. Po čistilni akciji Ljubljanice so suparji nato pod okriljem včerajšnega dogodka z okoljevarstvenim sporočilom nato še v množični zasedbi spustili še v središče Ljubljane - od Špice so odveslali do Zmajskega mostu in nazaj.