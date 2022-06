Redko se v svetu športa zgodi, da zmagovalec na določeni dirki ali tekmi ni povsem v središču dogajanja. Tokrat je bilo tako na dirki za VN Katalonije v motociklističnem razredu motoGP. Španec Aleix Espargaro (Aprilia) je namreč vozil na drugem mestu za kasnejšim zmagovalcem Fabiem Quartararojem (Yamaha), ko pa je v predzadnjem krogu prevozil ciljno črto, je upočasnil in dvignil roke v zrak, saj je menil, da je preizkušnje konec. V garaži njegovega moštva so se le prijeli za glavo, preden je Espargaro uvidel pomoto, pa je že padel na peto mesto, kjer je dirko nato tudi končal. Drugi je bil Jorge Martin (Pramac Ducati), tretji pa njegov moštveni sotekmovalec Francoz Johann Zarco. Naslednja dirka bo preizkušnja v Nemčiji čez 14 dni.

Espargaro se je zjokal

Kar je morda v zgoraj opisanem primeru še najhuje, je dejstvo, da je Aleix Espargaro v skupnem seštevku pred VN Katalonije na drugem mestu za Quartararojem zaostajal za vsega osem točk in bi v primeru drugega mesta le malenkostno povečal zaostanek za Francozom. Tako pa ta zdaj znaša 22 točk in prav lahko se zgodi, da bi mu ta napaka v zaključku svetovnega prvenstva odnesla možnost za naslov svetovnega prvaka. Po vrnitvi v garažo se je Espargaro povsem zlomil in jokal, tolažili pa so ga člani njegovega moštva. »To je bila povsem moja napaka. Opravičujem se moji ekipi, ki je naredila izjemen posel. Enostavno sem izgubil stik s svojimi ljudmi ob progi, ki so mi sporočali ključne informacije. Še enkrat se jim opravičujem za napako,« je po dirki povedal skrušeni Aleix Espargaro.

Dirko je zaznamoval tudi dogodek na samem začetku. Počilo je že v prvem zavoju, kjer je zdrsnil Japonec Takaaki Nakagami in s seboj v pesek potegnil še Španca Alexa Rinsa in Ducatijevega tovarniškega voznika Italijana Francesca Bagnaio, zmagovalca prejšnje dirke v Mugellu. Ob razredčeni konkurenci je največ pridobil svetovni prvak Fabio Quartararo, ki je potegnil, in že po nekaj krogih je bilo jasno, da bodo tekmeci težko prišli blizu, če ne bo naredil kakšne napake, ki je tudi ni. Brez uvrstitve pa je ostal tudi tretji v svetovnem prvenstvu Italijan Enea Bastianani, ki je sredi dirke zdrsnil v pesek. »Počutim se odlično. Želel sem čim hitreje priti v vodstvo in tam ostati, kar mi je uspelo. Za nami je res odlična dirka. Mugello in Barcelona sta prizorišči, kjer naj Yamahi ne bi šlo, toda drugo in prvo mesto sta odlična dosežka. To pa je tudi velika spodbuda za naprej,« je po zmagi razpredal vodilni Francoz, ki je sicer slavil šele drugič v sezoni po portugalski dirki.

Z novo zmago in napako Espargaroja je svetovni prvak, kot že omenjeno, povečal naskok v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Zdaj ima 147 točk, Esparagro pa 125. Bastianini je kljub odstopu ostal tretji s 94, a se mu je z 91 že povsem približal Zarco. »Za las sem ostal v dirki po prvem zavoju, ko je počilo. Počasi sem se prebijal naprej in dobro je bilo, da sem bil blizu, ko je Espargaro naredil takšno napako,« je srečno podedovano tretje mesto pospremil Johann Zarco.

Vietti in Guevara slavila v moto2 in moto3

Italijan Celestino Vietti in Španec Izan Guevara pa sta zmagovalca velike nagrade Katalonije v razredih moto2 in moto3. Vietti je na dirkališču Montmelo po tesnem boju premagal Španca Arona Caneta, prehitel ga je v zadnjem krogu, in Augusta Fernandeza. Italijan tudi vodi v skupnem seštevku, zdaj ima 16 točk prednosti pred Japoncem Aijem Oguro, ki je bil tokrat sedmi. Sedemnajstletni Guevara je bil najhitrejši drugič letos in tretjič v karieri, tokrat je za slabi dve sekundi premagal rojaka Davida Munoza in Japonca Tacukija Suzukija, s tem pa zmanjšal zaostanek v skupnem seštevku za moštvenim kolegom Sergiem Garcio, ki je bil četrti. Garcia ima 150 točk, Guevara pa 134.