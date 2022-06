Plačajo električarja, umetnice ne

Nova ministrica za kulturo Asta Vrečko je te dni pogumno zakorakala na – minsko polje. Ministrstvo za kulturo je namreč prestreljeno s Simonitijevimi kadri, ki so sistematično razgrajevali cela področja, seveda tista »nedržavotvorna«, s partijskim kadrovanjem pa tudi številne javne zavode, od Prirodoslovnega muzeja do Moderne galerije, od Opere do Muzeja novejše zgodovine; slednji je klimaks nedvomno dosegel z izdajo knjige, posvečene utelešenju novejše zgodovine – Simonitiju.