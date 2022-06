Na PST le peščica kolesarjev objestnih

Kljub posameznim pobudam, naj Pot spominov in tovarištva ostane pot, namenjena le pešcem, na ljubljanski občini prekategorizacijo v pot za pešce in kolesarje podpirajo. Pravijo, da kolesarji že zdaj uporabljajo znamenito pot in da ne prihaja do večjih konfliktov s pešci.