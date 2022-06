Po dogajanjih na drugi in tretji tekmi finala lige ABA je bilo ozračje na četrti na tribunah manj napeto. Partizan kot gostitelj je prejel ostro kazen, saj so bili stoli okoli igrišča v dvorani Aleksandra Nikolića prazni. A 3922 navijačev Partizana je vseeno glasno rajalo, saj so njihovi ljubljenci raztrgali Crveno zvezdo. Končni rezultat je bil 112:84 v korist moštva trenerja Željka Obradovića, ki je zaradi visoke razlike slabih 14 minut namenil tudi Slovencu Gregorju Glasu. V tem času je 21-letni Krčan zbral pet točk in kar pet asistenc. Odločilna peta tekma, ki bo določila prvaka in bržkone tudi potnika v evroligo, bo danes ob 20. uri.

Partizan je na četrti finalni tekmi jadranskega tekmovanja odigral sanjski prvi polčas. Igralci trenerja Željka Obradovića so namreč v uvodnih 20 minutah dosegli kar 68 točk, kar je največ v zgodovini lige ABA, ko je govor o zaključnem turnirju ali končnici. Ob tem so iz igre metali 76-odstotno za dve točki (25-19) in 70 za tri (10-7). »Bilo bi prepotentno, če bi rekel, da pričakujem podobno predstavo svojih igralcev tudi na peti tekmi. Tako popolne tekme se redko dogajajo. Toda to vseeno ni naključje in to sem jim povedal tudi v slačilnici. Ko žoga kroži in vsi izpolnjujejo svoje naloge, potem na koncu nekdo vedno ostane sam na metu. In ko je takih metov veliko, je večja verjetnost, da bodo odstotki zadetih visoki. Ključne bodo želja, energija in motivacija. Tu smo bili vrhunski,« je razpredal Željko Obradović.

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić ni imel natančne razlage, kaj je šlo narobe, da je njegovo moštvo klonilo s kar 28 točkami razlike. Potem ko je na začetku tekme povedlo za osem, je povsem razpadlo. »Celotno sezono smo poudarjali, kako pomembno je, da redni del sklenemo na prvem mestu. Ravno v položaju, kot smo zdaj, je izrednega pomena, da igramo odločilno tekmo pred našimi navijači. Na četrti tekmi smo bili mehki v obrambi, nasprotnik pa je ravno z dobro obrambo gradil samozavest. Ko se jim je odprlo pri metu, jim nismo mogli več slediti. A moji igralci so dovolj izkušeni, da jih to ne bo potrlo. Peto tekmo moramo dobiti, o drugem niti ne razmišljamo.«

Tudi to pot pa brez incidentov ni šlo. Po zadeti trojki tik ob klopi Crvene zvezde se je Partizanov Uroš Trifunović obrnil k trenerju Radonjiću in se mu praktično v obraz drl od zadovoljstva. »Trifunović je naredil grozovito napako, ker je tako reagiral. Sploh ni pomembno, ali je bila to posledica provokacije ali ne. V istem trenutku sem se opravičil kolegu Radonjiću. Trifunovića sem po tekmi poslal v slačilnico Zvezde, da se opraviči. Košarkarji so sprejeli opravičilo, ne vem pa, ali je bil tam tudi Radonjić,« je povedal Obradović. Na posnetku, ki je zakrožil po spletu, se lepo vidi, kako je Radonjić opravičilo zavrnil. »Počutim se neprijetno. Tega si nisem zaslužil. Razumem, če bi bila tekma tesna in če bi se obnašal nekorektno, a tako obnašanje ne koristi nikomur. Naše navijače pozivam, naj ne reagirajo na to. Na peti tekmi naj nas glasno podpirajo, a hkrati naj bodo korektni,« je misli o dogodku strnil Radonjić.