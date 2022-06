Prva igralka sveta, prva favoritinja ter zmagovalka 28 zaporednih dvobojev pred začetkom OP Francije v Parizu Iga Šwiatek je upravičila pričakovanja. Poljakinja je v svoj zbir dodala sedem novih zmag, osvojila drugi Roland Garros v treh letih in se s 35 zaporednimi zmagami izenačila z najdaljšim nizom brez poraza teniške legende, kot je Serena Williams. Enaindvajsetletna teniška nesmrtnica je zmagala na šestem zaporednem turnirju, na katerem je nastopila, kar je nazadnje uspelo Belgijki Justine Henin v letih 2007 in 2008.

Izgubila le en niz

Američanka Coco Gauff je v finalu izstrelila nekaj nabojev na začetku drugega niza, ko je povedla z 2:0, v nadaljevanju pa je pobudo prevzela prva favoritinja. Iga Šwiatek je na letošnji pariški zmagoviti poti izgubila le en niz, v osmini finala proti Qinwen Zheng, poleg Kitajke pa jo je v enem nizu ogrozila le še Črnogorka Danka Kovinić. Ukrajinka Lesia Curenko, Američanke Alison Riske, Jessica Pegula in Coco Gauff ter Rusinja Daria Kasatkina pa so se lahko le nemočno spraševale, od kod se je vzela nova teniška zvezdnica.

Druga zmaga na turnirjih največje četverice je bila povsem drugačna od prve. Predlani je Iga Šwiatek konkurenco pokorila celo brez izgubljenega niza, a pred turnirjem ni veljala za favoritinjo. »Ko sedaj pogledam nazaj, se mi zdi, da predlani sploh nisem čutila pritiska. Igrala sem iz dvoboja v dvoboj, zelo uživala in prepričljivo zmagovala. Letos je bila zgodba povsem drugačna, saj sem bila ves čas prva favoritinja, ves svet se je vrtel okoli mene. Nisem vedela, kako bom reagirala. Na koncu lahko povem, da sem zelo ponosna na svoje delo,« je priznala Iga Šwiatek, ki je med turnirjem praznovala 21. rojstni dan.

Ob Lewandowskem počaščena

Po finalni zmagi je zmagovalka OP Francije priznala, da je bilo zanjo bolje, da ni vedela, da je na tribunah tudi največji poljski športni zvezdnik Robert Lewandowski. »Če bi vedela, da je Robert na tribunah, bi se predramila in vprašanje je, kako bi to vplivalo name. Ne vem sicer, kako velik ljubitelj tenisa je, a sem ob njegovi navzočnosti počaščena,« je o enem najboljših nogometašev vseh časov povedala Poljakinja, ki je bila vidno ganjena, ko je ob proslavljanju na tribuni zagledala bržčas bodočega člana Barcelone. Ob uspehu Poljakinje omenimo še njen izjemen trud, da opozarja na vojno v Ukrajini. V Parizu je imela ves čas na torbi ukrajinsko zastavo, po zmagi pa je povedala: »Vsem Ukrajincem želim, da ostanejo močni. Na vsakem turnirju si želim, da po koncu ne bi bilo več te grozljive vojne, a se mi želja ne uresniči. Močno si želim, da bi se mi čim hitreje.«

Teniška sezona se bo nadaljevala na travi, vrhunec pa bo Wimbledon, ki se bo začel 27. junija. »Res je, da travnata podlaga ni moja najljubša, dvoboji na njej so najbolj nepredvidljivi. Trener verjame in me prepričuje, da sem lahko uspešna tudi na najhitrejši podlagi. Morda mi bo dala kakšen koristen nasvet Agnieszka Radwanska, ki je najraje igrala na travi,« odgovarja prva igralka sveta, ki ima rada v svoji ekipi sodržavljane. Zato se je na začetku leta, ko je zamenjala trenerja, odločila, da bo sodelovala s Tomaszem Witkorowskim. Glede na prikazano v tej sezoni ni nikogar, ki bi podvomil, da odločitev ni bila pravilna.