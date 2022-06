Janševa vlada si je denar »izposodila«pri Romih

Ministrstvo za gospodarstvo je po več tednih ugibanj pojasnilo, kaj so storili z denarjem, ki je bil sprva namenjen Romom: začasno so ga prerazporedili v celjski občinski projekt in v najmanj dve podjetji. Ministrstvo trdi, da bodo sredstva pravočasno vrnili. Romi so zaradi mešetarjenja zaskrbljeni.