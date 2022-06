Britanci so se v čast jubileju kraljice zbrali na piknikih po vsej državi. Na londonskem stadionu za kriket sta se jubilejnega piknika udeležila tudi prestolonaslednik princ Charles in njegova soproga, vojvodinja Camilla, kraljičina snaha pa je razrezala torto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Buckinghamska palača je razposlala fotografije, na katerih vojvodinja Kate, žena kraljičinega vnuka princa Williama, s svojimi tremi otroki peče pecivo. Sladice so bile namenjene ulični zabavi v valižanski prestolnici Cardiff.

Po ocenah se je jubilejnega piknika udeležilo več milijonov ljudi na približno 16.000 dogodkih. Vsi prebivalci so lahko vnaprej prijavili praznovanja, organizirani pa so bili tudi številni drugi javni dogodki. Nekatere lokalne oblasti so se odpovedale pristojbinam, ki jih je treba plačati za zapore cest, da bi omogočile izvedbo zabav.

Popoldne se je v Londonu začel približno tri kilometre dolg slavnostni sprevod oziroma parada vojaškega osebja, plesalcev, lutkarjev in drugih. Za kraljičino zlato kočijo, ki je po dveh desetletjih ponovno v javnosti, korakajo pripadniki vojske, mornarice in kraljevih letalskih sil ter 200 konjenikov. Sledijo jim člani številnih klubov, ki so uprizorili prizore iz kraljičinega 70-letnega vladanja.

Po dveh kratkih nastopih na balkonu Buckinghamske palače v četrtek se 96-letna monarhinja, ki težko hodi, do danes v živo ni udeležila ostalih dogodkov ob praznovanju.

Ob koncu praznovanja platinastega jubileja pa se je Elizabeta II., ki so jo spremljali princ Charles in Camilla ter vojvoda in vojvodinja Cambriška s svojimi tremi otroki, danes znova pojavila na balkonu in pozdravila več stotisočglavo množico.

V zelenem plašču in ujemajočim se klobukom se je kraljica nasmehnila in pomahala množici, ki se je zbrala pred palačo, nato pa se je vrnila v notranjost.

Elizabeta II., ki je znana po svojem občutku za dolžnost, pa tudi po svojem humorju, je za svoje podložnike v soboto zvečer pripravila prijetno presenečenje. Na koncertu pred Buckinghamsko palačo se je pojavila na zaslonu, kjer je pila čaj z medvedkom Paddingtonom, ikono britanske otroške literature.

Posnetek, v katerem je monarhinja v šali razkrila, da obožuje sendviče z marmelado in da ima v svoji torbici vedno zalogo, je imel do danes zjutraj na YouTubu več kot dva milijona ogledov. Po navedbah BBC si je koncert na televiziji ogledalo 13,4 milijona gledalcev.