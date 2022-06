Stari mački ji ne sežejo do kolen

Na zabavi ob 70-letnici vladavine britanske kraljice Elizabete II. so med drugimi nastopili stari mački Brian May (75 let), Elton John (75 let) in Rod Stewart (77 let). Čeprav so častitljivih rockerskih starosti, bi lahko glasbenike kraljica, stara 96 let, mirno »poslala po cigarete«.