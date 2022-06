Po šestih tednih se je v Fairfaxu v Virginiji zaključil eden razvpitejših sodnih postopkov v zgodovini Hollywooda, boj med igralcema in nekdanjima zakoncema Johnnyjem Deppom in Amber Heard. Sedemčlanska porota je po treh dneh odločanja njemu prisodila deset milijonov dolarjev odškodnine zaradi obrekovanja, saj da je igralka z zapisom namenoma škodovala njegovi karieri, še dodatnih pet pa bo morala primakniti zaradi lahkomiselne tožbe. A je porota morala slednjo znižati na 350.000 dolarjev, ker je to zgornja meja kazenske odškodnine v tej ameriški zvezni državi. Oseminpetdesetletni zvezdnik franšize Pirati s Karibov je od nekdanje žene zaradi zapisa v časniku Washington Post, v katerem se je označila za žrtev družinskega nasilja, sicer terjal 50 milijonov dolarjev. Heardova se je na to odzvala s protitožbo prav tako zaradi obrekovanja, a v višini 100 milijonov dolarjev, a ji je porota zaradi obrekovanja Deppovega odvetnika (ne pa igralca samega!) odmerila le dva milijona dolarjev odškodnine. Njen odvetnik je že napovedal pritožbo.

Medsebojna zloraba

Resničnostni šov s primesmi kriminalne drame in komičnih vložkov so Američani prek prenosa v živo spremljali s skoraj enako vnemo kot predvolilne dvoboje, vrhunske športne dogodke ali televizijske žajfnice, v katerem so si za glavno zlobnico izbrali prav Heardovo. Z odločitvijo porote so doživeli ekstazo. »Johnny, pravici je bilo zadoščeno. Ves čas smo navijali zate,« so oboževalci na družbenih omrežjih čestitali igralcu. Nekaj se jih je zbralo tudi pred sodiščem, a Johnnyja tam ni bilo. Sodbo je spremljal iz britanskega Newcastla in jo s pinto mrzlega guinnessa proslavil v lokalnem pubu. »Porota mi je vrnila življenje. Moj cilj je bil razkriti resnico. Pomirjen sem, ker vem, da mi je to končno uspelo,« je zapisal na instagramu. Po drugi strani je Amber Heard v dvorani komajda zadrževala solze. »Razočaranje je neopisljivo. Moje srce je zlomljeno. To je korak nazaj v čas, ko so bile ženske, ki so se izpostavile in spregovorile, ponižane in osramočene,« je sporočila v izjavi za javnost. »Žalostna sem, ker sem izgubila primer, a še bolj žalostna sem, ker sem kot Američanka izgubila pravico do svobode govora,« je dodala.

Prvi amandma ameriške ustave namreč ščiti svobodo govora, ne pa tudi laži. »Vsak ima svobodo izražati svoje misli in mnenje, porota pa je odločila, da ta svoboda ne zajema neresnic, ki škodujejo ugledu nekoga drugega in povzročijo tudi denarno škodo,« je za CNN »veliko zmago« hollywoodskega igralca pojasnil pravni analitik Joey Jackson. Johnny Depp je morda res zmagovalec v tem procesu, vsaj kar zadeva denar in morebitni sloves, čeravno se zdi, da sta bila zaradi pranja kupa umazanega perila poraženca kar oba. Čeprav sta vztrajala, da drug do drugega nista bila nasilna, so različne priče in zlasti (njuni domači) posnetki naslikali povsem drugačno zgodbo – njuna strupena zveza je bila polna vseh vrst obojestranskega nasilja in zlorab, varanja, ljubosumja … Porota si je ogledala fotografije Deppovega okrvavljenega prsta, ki naj bi se razklal zaradi steklenice vodke, ki jo je ona vrgla vanj, ter poslušala prerekanja o tem, kdo se je komu podelal v posteljo. Igralec je priznal ljubezen do alkohola in droge, ostro pa zanikal klofute in pesti, s katerimi naj bi obračunaval z ženo, še bolj kategorično pa posilstvo s steklenico, česar ga je obtoževala bivša žena. Resnica je najverjetneje nekje vmes. Klinična psihologinja Laurel Anderson, ki je z igralcema sodelovala kot njuna zakonska svetovalka, je že leta 2015 njuno razmerje opisala kot medsebojno zlorabo.