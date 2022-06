Na jubilejni, deseti dirki v sezoni je na sobotnih kvalifikacijah prišlo do nenavadnega dogodka. Devet dirkačev, med katerimi je bil tudi Gajser (na treningih po enkrat prvi in drugi), zaradi neprimernih pogojev na progi ni hotelo nastopiti v kvalifikacijah. Popoldansko neurje je namreč progo spremenilo v blatno drsalnico, ki je bila za dirkače – nekateri so se na njej tudi poškodovali – zelo nevarna. Kvalifikacijam se je izognil tudi Gajserjev ekipni sotekmovalec, Avstralec Mitch Evans, Hondin šef Marcus Pereira de Freitas pa je pojasnil: »Zaradi skrbi, povezanih z varnostjo zaradi močnega naliva, niti Tim niti Mitch nista šla v kvalifikacije. Podpiramo njuno odločitev, zdaj bomo naredili vse, da bosta imela kar najboljše možnosti na dirki, ko bosta začela z zunanjih položajev. Tim je pokazal, da je v normalnih okoliščinah sekundo in pol hitrejši od vseh drugih.«

Zaradi viroze in njenih posledic je Gajser na prejšnjih dveh dirkah skupaj zbral le 68 točk (31 na Sardiniji za skupno sedmo mesto, 37 v Španiji za četrto), a je bil pred preizkušnjo v Erneeju optimistično razpoložen. »Zadnji dve dirki sta bili zame težki. A iz dneva v dan se počutim bolje in prepričan sem, da se vračam na stara pota ter da bom to lahko pokazal že v Franciji,« se je nadejal Tim Gajser, a je na šestih posamičnih vožnjah na zadnjih treh dirkah spet ostal brez zmage, prav tako tudi skupne. Na progo Talkessel okoli 50 kilometrov od Rennesa že tako nima najlepših spominov: tam je bila dirka nazadnje leta 2017, a na njej ni nastopil zaradi poškodbe, ki mu je vzela tudi možnost postati svetovni prvak.

Ker je izpustil kvalifikacije, je lahko Gajser – kot najhitrejši v vožnji na čas – na dirki svoj startni položaj izbiral šele za 22 motokrosisti, ki so jih opravili. V prvi vožnji se je takoj po startu že v prvem ovinku zapletel v množični padec in po prvem krogu je bil šele na 17. mestu s skoraj 16 sekundami zaostanka za vodilnim Špancem Jorgejem Pradom. Po desetih minutah je šampion iz Pečk pri Makolah naredil še eno napako: nepričakovano je sekal ovinek »po bližnjici«, pridobil nekaj časa, mesta pa nobenega, a na srečo ga sodniki niso kaznovali s časovnim pribitkom. Tik pred koncem dirke je 25-letni dirkač Honde še enkrat padel, a prvo vožnjo, ki jo je dobil Švicar Seewer, končal peti z več kot 23 sekundami zaostanka za zmagovalcem.

Tudi v drugi vožnji je Gajser šele kot 23. izbiral startni položaj in na začetku bolje opravil nalogo – po prvem krogu je bil deseti, za vodilnim Pradom si je privozil slabih devet sekund zaostanka. A potem je Slovenec, trikratni svetovni prvak v MXGP (2016, 2019, 2020), na težki in blatni progi pokazal svoje mojstrstvo. Počasi, a zanesljivo je prehiteval tekmece, se kmalu prebil na četrto mesto in bil v skupnem seštevku za VN Francije v igri za stopničke. Toda spet ni šlo brez padca: dobri dve minuti pred koncem rednega dela dirke je zdrsnil v ovinku, a vseeno ni izgubil četrtega mesta. Edini minus je bil povečan zaostanek za vodilno trojico, dirko pa je končal s skupno 34 točkami. Toliko jih je zbral tudi tretjeuvrščeni Nizozemec Glenn Coldenhoff, ki je bil v prvi vožnji šele dvanajsti, a je dobil finalno in s tem »bron« v Erneeju.

V MX2 je Jan Pancar po 11. mestu v prvi vožnji z osmim v drugi izenačil rezultat kariere, ki ga je dosegel na prejšnji dirki v Španiji. Na osmem mestu (23 točk) je končal tudi VN Francije, v skupnem seštevku pa je trinajsti (132). Naslednja dirka bo v nedeljo v Teutschenthalu za VN Nemčije.