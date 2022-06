Oranžno vremensko opozorilo je za vsa območja Slovenije, razen za jugovzhod, izdano do ponedeljka zjutraj, ko se bo vremensko dogajanje po napovedih umirilo.

Oranžno vremensko opozorilo pomeni, da morajo biti prebivalci na dogajanje "pripravljeni", medtem ko rumeno opozorilo, ki velja za jugovzhod države, pomeni, da naj bodo prebivalci na vremensko dogajanje "pozorni", je razvidno iz objave Arsa.

Od zahoda se namreč Sloveniji bliža nevihtna fronta, ki je bila zgodaj popoldne še nad Švico in zahodno Avstrijo in bo naše kraje prešla ponoči. Pri nas je to popoldne ozračje precej pregreto, tudi vlage je veliko in že pred samo fronto lahko zvečer in v prvem delu noči nastanejo nevihte predvsem v severovzhodni Sloveniji. Sama vremenska fronta pa nas bo z nevihtami dosegla in prešla okoli polnoči ali kakšno uro zatem, je napovedano dogajanje opisal dežurni meteorolog na Arsu Janez Markošek.

Ob močnejših nevihtah lahko zvečer in v noči na ponedeljek hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke v več delih države. Ob tem lahko pride do razlivanj, meteorne in zaledne vode lahko na manjših območjih tudi poplavijo, pa Arso opozarja v danes izdanem hidrološkem poročilu.