Šestintridesetletni Španec v Parizu še ni izgubil finala, prednost pred največjima tekmecema po številu zmag na štirih največjih turnirjih pa je povišal na dva naslova. Srb Novak Đoković in Švicar Roger Federer imata vsak po dvajset grand slamov.

Nadal je v Roland Garrosu slavil v letih 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 in 2022, štirikrat je osvojil US Open (2010, 2013, 2017, 2019), po dvakrat pa je zmagal v Avstraliji (2009, 2022) in Wimbledonu (2008, 2010).

Za Nadala, ki je postal drugi najstarejši zmagovalec OP Francije po Billu Tildnu (37 let, 1930) oziroma najstarejši v odprtem obdobju teniške zgodovine pred rojakom Andresom Gimenom pred 50 leti, je bil to trideseti nastop v finalih grand slam turnirjev. Štirikrat je izgubil proti Novaku Đokoviću, trikrat proti Rogerju Federerju in enkrat s Stanom Wawrinko. Enaintridesetkrat sta v finalih zaigrala Đoković in Federer.

Casper Ruud je njegova osma žrtev v finalih Roland Garrosa. Pred njim je premagal Mariana Puerta, Rogerja Federerja, Novaka Đokovića, Robina Söderlinga, Davida Ferrerja, Stana Wawrinko in Dominica Thiema.

Nadal je sedem finalov Pariza dobil v štirih nizih, sedem pa v treh. Tokrat mu Ruud ni nudil hujšega odpora; Španec je dvoboj zaključil z enajstimi zaporednimi dobljenimi igrami. Od izida 1:3 v drugem nizu Norvežan ni več osvojil igre.

Izjemna je tudi statistika Rafaela Nadala na peščenih igriščih Roland Garrosa. To je bila njegova 112. zmaga. V sedemnajstih letih je v Parizu izgubil le tri dvoboje, dva proti Novaku Đokoviću (četrtfinale 2015 in polfinale 2021) ter enega z Robinom Söderlingom (osmina finala 2009). Nadal je v finalih Pariza dobil 42 od 49 odigranih nizov.

Za 23-letnega Casperja Ruuda je nastop v finalu OP Francije največji dosežek v karieri, ki ga bo na lestvici ATP popeljal na šesto mesto.

Doslej je bil njegov najboljši rezultat na štirih največjih turnirjih četrti krog. Zanimivo, da Norvežan že od leta 2018 trenira in živi na Majorki prav v teniški akademiji Rafaela Nadala.

Nadal je med letošnjim turnirjem večkrat izjavil, da je morda to njegov zadnji nastop na odprtem prvenstvu Francije. Težavam s koleni, ki ga pestijo zadnjih deset let, se je zdaj pridružila še kronična poškodba stopala, zaradi katere Španec razmišlja o koncu kariere.