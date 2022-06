Veber je Celjanom že dobro poznan tudi po humanitarnem projektu Misija človek. »Kristjan je že med svojim študentskim delom dodobra spoznal in usvojil vsebine, ki jih ponujamo v našem Tehnoparku, s svojo čudovito zgodbo pa je te približal tudi najmlajšim obiskovalcem. S Pustolovščinami gosenice Fani je namreč na preprost način razložil otrokom nekaj terminov iz fizike in matematike, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju, in jim namignil, da je poznavanje teh zelo uporabno,« je o zanimivem projektu povedala direktorica Tehnoparka Celje Andreja Erjavec.

»Fani je humoren lik, ki se naenkrat pojavi v sobi male Ane, ki si želi postati znanstvenica, zato spoznava tudi znanstvene pojme in pojave,« razkriva avtor knjige Kristjan Veber, ki je ponosen, da mu je v slikanico uspelo vključiti veliko vsebin s področja naravoslovja in preostale znanosti, pa tudi eksponate iz Tehnoparka Celje. »Menim, da je zelo pomembno, da mladim v Tehnoparku omogočamo kreativno in razvojno okolje, v katerem lahko ustvarjajo,« je misli strnila direktorica Andreja Erjavec.