Irma Žuman, psihologinja in psihoterapevtka ter dolgoletna motoristka, je povedala: »Živimo v zelo hitrem tempu, neprestano smo izpostavljeni stresu, to pomeni, da je v našem telesu neprestano povišana raven stresnih hormonov, na primer adrenalina ali kortizola. Ti hormoni potem poskrbijo, da vsi organi hitreje delujejo, in potem pride vikend in se gremo na motor malo sprostit. Vožnja na motorju ta nivo hormonov običajno še poviša, priključi se jim še hormon užitka dopamin in ta koktajl hormonov je lahko za motorista zelo nevaren.« Del posveta je bil tudi Goran Jovanović, presojevalec varnosti cest na agenciji za varnost v prometu: »Če pogledate statistiko samo za preteklo leto, boste lahko hitro ugotovili, da v nobeni prometni nesreči s smrtnim izidom kot vzrok ni bila navedena cestna infrastruktura. Pa kljub temu vemo, da bi lahko z izboljšavami na cestni infrastrukturi našteli manj smrtnih žrtev med motoristi oziroma hudih telesnih poškodb.« Rešitev vidi tudi v drugačnem, za motoriste bolj prijaznem projektiranju cestne infrastrukture.

V največji slovenski zavarovalnici so predstavili tudi novost v našem prostoru, brezplačno aplikacijo DRAJV za motorje (za avtomobile jo uporablja že 50.000 ljudi), ki bo nagrajevala varnejšo vožnjo motoristov. Z njo lahko pridobite do 15 odstotkov popusta na zavarovanja AO, AO+ in kasko. »Naši izračuni kažejo, da imajo uporabniki aplikacije DRAJV za približno 15 do 20 odstotkov nižjo škodno pogostnost v primerjavi s tistimi vozniki, ki je ne uporabljajo. V lanskem letu so tako uporabniki DRAJV prepeljali skupno več kot 200 milijonov varnejših kilometrov, v letošnjem letu pa bomo dosegli že neverjetno milijardo prevoženih kilometrov od zagona aplikacije v letu 2015. To je bil tudi eden glavnih razlogov, da smo DRAJV ponudili še motoristom, ki si bodo lahko z varno vožnjo znižali premijo zavarovanja,« je pojasnil Jaka Klement, direktor službe avtomobilskih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav, in ob tem opozoril, da trenutna praksa kaže, da se motoristi odločajo predvsem za zavarovanje svojih motorjev, pozabljajo pa nase in na zavarovanje svoje varnosti.