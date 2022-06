Različne znanstvene raziskave so dale sicer različne rezultate, a po najnovejših naj bi bilo pri zaljubljenih parih približno takole: prva, začetna faza zaljubljenosti naj bi minila po približno pol leta, sledi obdobje, ki traja od pol leta do štirih let in ga strokovnjaki imenujejo strastna ljubezen, tej pa sledi umirjena ljubezen. Seveda je pri vsem skupaj ključen dodatek, da gre za neki splošen vzorec in še zdaleč ne pravilo, ki bi veljalo za vse zveze, za vse zaljubljence.

Ko smo pred kratkim prebrali zapisano, smo, priznamo, vse skupaj skušali preslikati tudi v svet avtomobilov. In na podlagi izkušenj dobrega poldrugega desetletja druženja z vsemi mogočimi ugotovili, da gre pri njih vse skupaj veliko hitreje; ter obenem, da pri tistih, v katere se, pod narekovaji seveda, zaljubimo, pogosto niti ne pridemo do faze umirjene ljubezni. Ker smo ga že prej primorani vrniti. Do nje torej lahko pridejo le lastniki, ko se z njim odpravijo na prvi servis, ko je treba menjati sestavne dele in podobno. Jasno, klasični test avtomobila ponudi ključne osnovne informacije, kako se avto obnese v daljšem časovnem obdobju, pa je na testu nemogoče oceniti.

Tudi podaljšani trimesečni test seveda odgovorov ne da, za kaj takega bi morali imeti avto v testni floti nekaj let, a medtem bi ga tudi pri proizvajalcu že zamenjal drug. Je pa podaljšani test vseeno tisti, ki ponudi dobre odgovore, kako se avto znajde v času »umirjene ljubezni«. Da, priznamo, pri tokratnem primerku, ki predstavlja prvi tovrstni test po kar nekaj letih, je v osnovi šlo za zaljubljenost, saj smo ga ne nazadnje izglasovali za aktualni slovenski avto leta. To je toyota yaris cross, kakopak s hibridnim pogonom, s katerim se po krajšem obdobju klasičnega testiranja zdaj vozimo že nekaj časa in se še nekaj časa bomo.

In kako se obnese v tej »novi« fazi, do katere se je na njem nabralo že slabih 30.000 kilometrov? Po pričakovanjih – brez težav. Še naprej stojimo za vsemi pozitivnimi zapisi, ki smo jih temu avtomobilu namenili, ko je bil povsem nov. Smo se pa tokrat še bolj kot pri prvem testu, ker v nekaj dneh to pač ne gre, posvetili hibridnemu pogonu in porabi goriva. Eno je namreč odpeljati testi krog z več različnimi profili cest in odčitati porabo, pa nato simulirati dolgotrajnejšo uporabo, recimo temu, dveh različnih voznikov, ki sestavljata našo redakcijo, ter na podlagi vsega tega določiti, koliko avto porabi. Povsem drugo pa je, ko se z avtom oba voznika družita več časa, se z njim večkrat odpravita na izlete, tudi na kak dopust, pa vsakodnevno v službo in tako naprej.

Za pogon testnega yarisa crossa je torej skrbel hibridni sistem, ki ga sestavljata 1,5-litrski bencinski motor in elektromotor s sistemsko močjo 85 kilovatov (116 konjev). Kot smo ugotovili že pred pol leta, je omenjena moč za ta 4,18 metra dolg in 1170 kilogramov težak avtomobil, recimo temu, ravno pravšnja. V smislu, da niti v enem trenutku nismo občutili pomanjkanja, četudi je bil avto resnično polno naložen in je cesta vodila navkreber, po drugi strani pa je jasno, da kakšen »dirkač« to pač ni. No, pa tudi sicer se najbolje znajde med umirjeno vožnjo, med katero je tudi motor ob brezstopenjskem samodejnem menjalniku izredno tih in ne rohni, kar se zgodi pri odločnejših pospeševanjih na avtocesti.

Poraba, torej. Ta nas je resnično navdušila. Testnega yarisa crossa, z vsemi omenjenimi podatki in ob dodatku, da je imel štirikolesni pogon, namreč enostavno nismo mogli pripraviti do tega, da bi porabil več kot 5,2 litra bencina na 100 kilometrov vožnje. In to ne glede na to, koliko smo ga obtežili in kje smo z njim vozili. To pa je podatek, ki je zagotovo hvale vreden, sploh ob dejstvu, da je tovarniško izmerjena poraba le za odtenek nižja – 4,9 litra na 100 kilometrov. Pa še za osvežitev spomina: že omenjena dolžina pomeni, da je yaris cross za 18 centimetrov daljši od običajnega yarisa, zaradi česar je bistveno bolj prostoren, tako da prostorske stiske ne bo niti na zadnji klopi. Pohvaliti je treba tudi infozabavni sistem, odziven zaslon na dotik in ločeno upravljanje klimatizacije, tudi za višje voznike ni težav pri nastavitvi položaja za volanom, prtljažnik s 320 osnovnimi litri pa je, recimo temu, soliden. A če ne potrebujete štirikolesnega pogona, ga žrtvujte in dobili boste dodatnih 77 litrov.

Je pa treba dodati tudi, da je testni yaris cross opremljen z zares popolno stopnjo opreme, ki se je medtem že poslovila iz prodajnih salonov, saj je na ceniku ne opazimo več. Tak je stal dobrih 32 tisočakov, kar je za avto tega razreda res veliko – in nemara je to tudi razlog, da je ni več v ponudbi.