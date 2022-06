Podobnih zgodb nikakor ne (z)manjka niti v povezavi z avtomobili, najhuje pa je, da nekatere dobijo takšen zagon, da na vse skupaj začnejo povsem nekritično gledati tudi vsi tisti, ki so odgovorni za novosti in spremembe, kar ima naposled za vse ravno nasprotne posledice od želenih. Najbolj izpostavljen tak primer je zagotovo zatiranje dizelskih motorjev na račun bencinskih (da ne bo pomote, resnično zgolj bencinskih, nikakor ne mislimo elektrificiranih), o čemer smo že veliko pisali in kar je prineslo veliko več negativnega kot pozitivnega. Ali blazno »forsiranje« športnih terencev na račun družinskih karavanov in predvsem enoprostorcev. In še bi lahko naštevali.

Ena izmed najnovejših domislic nekaterih je zdaj tudi strašenje s tem, da so električni avtomobili zelo lahko vnetljivi, gorljivi in da kot taki s tega vidika predstavljajo veliko nevarnost. Kar so nekateri hitro pograbili in to prodajajo kot sveto resnico. Pogled na nekatere, tudi zelo uveljavljene svetovne avtomobilske medije je tako pred kratkim razkril mnenje nekega ladijskega kapitana, ki je posumil, da bi bil lahko razlog za to, da je na ladji Felicity Ace, ki je pred časom potonila v bližini Azorskih otokov skupaj s skoraj 4000 avtomobili, ta, da se je na njej vnel električni avto. Brez dokaza, brez celo suma na kaj takega se je omenjeno mnenje razširilo kot vihar, skupaj z njim pa že razni komentarji »poznavalcev«, kako zelo so električni avtomobili v tem smislu nevarni, kako nevarno jih bo v prihodnosti prevažati po oceanih. Poleg so se hitro znašli še članki o nekaterih primerih vžigov predvsem tesel in še nekaterih drugih električnih avtomobilov, zaradi česar je v ZDA in na Kitajskem pogorelo tudi nekaj garaž, in že imamo novo afero.

Ki pa je, kot še marsikatera, brez vsakršne osnove. In, kar je sploh zanimivo, resnica je spet ravno obrnjena. Kot so nam pred časom lepo razložili strokovnjaki z inštituta Metron, so električni avtomobili glede vnetljivosti in gorenja celo varnejši od običajnih, poleg tega pa samo v Sloveniji v povprečju zagori eno fosilno vozilo na dan. Kar pa pač ni zanimivo toliko kot to, da se je na drugem koncu sveta vnela tesla.