Po dveletnem koronskem molku v Domžalah z velikim veseljem napovedujejo Slamnikarski sejem, ki bo že osmi po vrsti. V soboto, 11. junija 2022, tokrat v popoldanskih in večernih urah, se pridružuje občinski prireditvi Čarobno mesto z glasbenimi koncerti za vse generacije. Sejem bo potekal v Slamnikarskem parku od 15. ure dalje, z nadaljevanjem koncertnega dogajanja od 20. ure dalje. Kot nam je povedala novodobna slamnikarca Ana Cajhen, tudi v organizacijski ekipi, je sejem v zadnjih letih pridobil veliko na svoji odmevnosti, slamnikarstvo pa tako postaja prepoznavna domžalska posebnost, s katero izkazujemo spoštovanje do naših prednikov in domačih obrti. Sejma se vsako leto udeležuje več obiskovalcev različnih generacij. Vse bolj zanimiva in pestra pa je tudi vsebinska in programska zasnova, pri čemer so posebej pomembni prijaznost in odprtost razstavljavcev in drugih, ki sodelujejo pri programu in aktivnostih.

Bohat spremljevalni program

Tako bo tudi letošnji sejem tematsko prilagojen slami in vsemu kar se iz nje da narediti. »Seveda pa v prvi vrsti slamniki in prikaz pletenja kit iz slame. Poleg predstavitve slamnikarstva in slamnatih izdelkov domačih in tujih razstavljavcev, povabilu so se odzvali iz Hrvaške in Srbije, smo pri izboru razstavljavcev nadaljevali z vsebinsko nadgradnjo izdelkov iz naravnih materialov, z demonstratorji različnih slovenskih rokodelskih spretnosti in eko izdelki,« je povedala Ana Cajhen, sicer zgodovinarka, pa vendar zadnja leta vedno bolj uveljavljena oblikovalka in izdelovalka slamnikov. Na sejmu bo potekal tudi bogat spremljevalni program z različnimi glasbenimi, plesnimi in pevskimi nastopi domžalskih skupin, z rokodelskimi prikazi, vodenimi ogledi, animacijami za otroke in modno revijo. Med nastopajočimi bodo Godba Domžale, FS Groblje, Plesna skupina Češminke Domžale, Mešani PZ Drouz Radomlje, Banda Citrarska, Pevski zbor Glasbene šole Domžale itd.

Prvič pa se bodo na sejmu odvile Bralnice pod slamnikom. Gre za mladinski literarni festival v organizaciji Miš založbe z razglasitvijo nagrajencev natečaja in podelitvijo nagrad. Predstavili bodo posebnega gosta, pisatelja Tadeja Goloba in njegovo knjigo Kam je izginila Brina, pripravili knjižnico na prostem in branje pravljic z Nino Mav Hrovat, delavnico izdelovanja obrazov z ilustratorjem Ivanom Mitrevskim in ustvarjalne delavnice v povezavi z otroško knjigo Zatipk in Flek.

Modna revija slamnikov

»Modna revija je ekskluzivna posebnost našega sejma, na katerem prikažemo nove in moderne smernice nošnje slamnikov in oblačil,« nam je povedala sogovornica hkrati pa svetovala, da je ne gre zamuditi. Na njej bodo v več izhodih predstavljeni različni slamniki, ki niso le zaščita pred soncem, temveč tudi zelo lep modni dodatek. »Oblačila bodo letos v skladu s sodobni modnim trendom daljša, primerjali bomo lahko retro in sodobna oblačila. Ekskluzivna kolekcija ima poudarek na ročno izdelanih unikatnih pasovih,« je povedala Ana Cajhen in se spomnila na prva leta modne revije, ko se je na modno pisto podala tudi sama. »Zadnja leta šivam kreacije in tudi letos bodo revijo avtorice Mateje Kozina dopolnili moji slamniki.« Cajhnova je poznaval tudi vse modne navdušence, da pridejo v Domžale in preverijo ponudbo mobilne butične trgovinice Vili Van Style. »Ta združuje slovenske modne oblikovalce in vesela sem, da se bo ustavila tudi na našem sejmu. S tem projektom sem tudi sama prepotovala kar nekaj lokacij, zato sem jih z veseljem povabila v naše Domžale,« je še povedala sogovornica in pozvala obiskovalce, da jo obiščejo na glavni muzejski stojnici, kjer bodo razstavljeni njeni izdelki, našem pa se bo tudi čas za sproščen klepet. Ob muzejski stojnici se bo tudi šivalo na starih šivalnih strojih za slamo in pletlo prave slamnate kite.

V Slamnikarskem kotičku za najmlajše bo zabavno in ustvarjalno saj bodo otrokom namenjene delavnice, ki združujejo ročna dela in seveda slamo, za mlade in vse uporabnike družabnih omrežij pa tudi novost, ko bomo iskali najINSTA fotko dogajanja. V slavnostnem odprtju začetka sezone nošenja slamnikov bo sodeloval letošnji ambasador slamnikarstva Anže Lanišek, smučarski skakalec iz Domžal. »Za konec pa ne pozabimo omeniti, da na tokratnem slamnikarskem sejmu praznujemo tudi 10. rojstni dan Slamnikarskega muzeja, ki bo odprt za oglede ves čas prireditve s stalno razstavo 300 let slamnikarstva na Domžalskem, občasno razstavo 10 let: 10 spominov ter ekskluzivno pripovedno predstavo s kamišibajem za otroke z naslovom Slamnikarska zgodba,« je Ana Cajhen pogovor strnila s povabilom to soboto v Domžale.