Ne glede na sklep pa se pripravlja dolgoročna prostorska, prometna in okoljska rešitev na območju vozlišča, z naročili posebnih študij ter že kar projektov za izvedbo »nadgradnje« obstoječe železniške (in cestne) infrastrukture istočasno (Dnevnik, 3. 6. 2022, avtor Peter Pahor, komentirala Peter Kerševan, Milan Kovač). V ta sklop spadajo načrti za umestitev dveh dodatnih tirov in širitev nadvoza nad Dunajsko cesto in nadvoza nad Šmartinsko cesto – to je rekonstrukcija (širitev) železniških tirov v območju od postaje Šiška do postajnega prostora v Zalogu (kar presega »nadgradnjo«). Edini veljavni prostorski dokument, na katerega se sklicuje državni investitor, naj bi bil občinski zazidalni načrt za PCL, ki pa tako dolge relacije ne pokriva, pa tudi problematike urejanja železniških tirov ne. Ker za načrtovanje in izvajanje gradenj s projekti za »nadgradnjo« železniške infrastrukture niso predpisani nikakršni upravnopravni postopki, ostaja javnost o vsebini teh namer neobveščena, tudi okoljski vplivi niso javno obravnavani, kar je glede na veljavne direktive s področja varstva okolja nedopustno. Ni javno znanih podatkov o opravljenih študijah varstva pred hrupom in zdravju škodljivih emisijah železniškega in cestnega prometa, kar bo posledica večkratnega povečanja tovornega prometa skozi center Ljubljane, in je taka neobveščenost javnosti v neskladju z evropskimi in tudi pri nas veljavnimi predpisi.

Predmetni projekt Emonika ni povezan s pripravo DPN in obravnavan v okviru DPN, čeprav bi moral biti že po zakonodaji in kot izvira iz »sklepa« za DPN za LŽV. Na podlagi medijskih informacij se pripravljajo osnutki DPN za nadgradnjo obstoječih železniških prog, predvidena razgrnitev je šele leta 2023, ni pa jasno, ali v skladu z veljavnim sklepom.

Nekaj informacij o delu projekta je razvidnih iz javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniške postaje Ljubljana. Za »projektno dokumentacijo«, torej za izdelavo načrtov, brez postopkov prostorske dokumentacije, brez postopkov izdaje gradbenega dovoljenja in torej popolnoma brez vključevanja javnosti. Gre za izigravanje tako direktive​ SEA kot EIA. Komisija EU se odzove že samo zaradi tega, če je obveščena o kršitvah, tudi če ne gre za denar EU. Slovenija ima še odprt opomin EU glede postopkov ter zakonskih določil v okviru urejanja prostora (in okolja ter gradenj).

Posege z vplivi na okolje je treba obravnavati v prostorskih fazah izdelave dokumentacije, predvsem pa v upravnih postopkih, kot je izdaja gradbenega dovoljenja (za objekt z vplivom na okolje, v takem primeru gre za »integralni postopek«). Tudi če poseg ne seže zunaj trase obstoječe infrastrukture, pač pa pomeni »povečanje kapacitete« in ob tem povečanje vplivov na okolje. Taka so tudi stališča upravnega sodišča – zadnji znani primer je razsodba upravnega sodišče v zadevi Albaugh TKI Rače.

Sam zazidalni načrt za PCL problematike železniške infrastrukture ne obravnava, slabo pa tudi siceršnje vplive načrtovanega prometa v območju. Za predvidene stavbe se omeji na kriterij kvadrature garažnih površin v zaprtem objektu, zato ne glede na pričakovano ogromno število novih parkirnih mest tega prometnega povečanja okoljsko poročilo za ZN okoljevarstveno ne preučuje. Usmerja na dodatne izdelave poročil o vplivih na okolje za posamezen načrtovani objekt v postopkih za gradbena dovoljenja. MOP in Arso sta glede tega kljub vsemu izdala sklep v primeru stavbe »Potniška postaja«, da takih »vplivov ne bo« in da dodatna presoja ni potrebna.

ZN sam (sprejet že leta 2006 in spremembe) s predvidenimi funkcionalnimi rešitvami generira ogromno novega prometa v prostoru, v nasprotju z usmeritvami iz operativnega programa varstva pred hrupom (in drugih podobnih) za mesto Ljubljana (uveljavljen od leta 2018 dalje).

Nujno je potrebna takojšnja revizija računskega sodišča (RČ) za projekte za Potniški center Ljubljana (PCL MOL) in za načrtovanje »nadgradnje« železniških prog v območju MOL, ko se dela načrtujejo in izvajajo brez okoljsko primerne »pravne podlage«. RČ je že izdalo kritična mnenja za dve veliki investiciji v Sloveniji (2TDK in 3RO), vendar so dela že v teku; kritika RČ pa ne more biti več realno učinkovita – je pa dovolj »povedna«.

Martina Lipnik, u. d. i. a., Ljubljana