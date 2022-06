Zvečer in ponoči bo spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami, možna bodo krajevna neurja. Do jutra se bo delno zjasnilo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Šibka burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes zvečer in v noči na ponedeljek bodo ob nevihtah možna krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, ni izključen tudi pojav toče.

Obeti: V torek bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.

V sredo zjutraj bodo padavine ponehale, dopoldne se bo od zahoda delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Prehodno bo nekoliko hladneje.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je ciklonsko območje z vremensko fronto, ki se bliža Alpam. Pred njo priteka nad naše kraje z vetrovi južnih smeri topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo sončno in vroče. V Alpah bodo začele nastajati krajevne nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči razširile na večino sosednjih pokrajin.

V ponedeljek bo ob severnem Jadranu pretežno jasno, pihala bo šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo še posamezne plohe ali nevihte.