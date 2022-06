V cestnem kolesarstvu vse že močno diši po dirki po Franciji. Po Dofineji se je danes začela tudi ena ključnih pripravljalnih dirk za največjo preizkušnjo leta. Na cestah po Franciji se je v tekmovalni ritem po poškodbi kolena danes vrnil tudi trenutno tretji kolesar sveta Primož Roglič. Na 191,8 kilometrski etapi ni kazal nobenih slabosti in je brez težav v cilj prišel v času zmagovalca.

Odlično počutje kapetana ekipe Jumbo-Visma pa je le eden izmed razlogov za veselje v nizozemski ekipi. Do zmage v ciljnem sprintu je namreč prišel Rogličev sotekmovalec - belgijski zvezdnik Wout van Aert.

Nizozemska ekipa je danes tako odlično preverila taktiko, ki jo bo uporabljala tudi na letošnji dirki po Franciji, kjer računajo na rumeno majico s kapetanom Rogličem in na zeleno majico najboljšega sprinterja z Van Aertom. Jumbo-Visma je celotno etapo nadzirala tri ubežnike, na zadnjem vzponu 30 kilometrov do cilja pa se je z izjemno močnim tempom znebila največjega konkurenta za ciljni sprint, nekdanjega člana rumeno-črnih Dylana Gronewegna.

Po uspešno opravljenem delu je v zadnjem kilometru prišlo do sprinta glavnine, v njem pa se je najbolje znašel Belgijec, ki v samem zaključku ni imel pomoči ekipe. Van Aert si je odlično izboril svojo pozicijo in kot prvi začel s sprintom 250 metrov do cilja. Visoko hitrost je zadržal vse do konca ter zanesljivo dobil prvo etapo letošnje izvedbe Dofineje in prevzel majico vodilnega.