Tamkajšnje oblasti so sporočile, da sta bila ubita dva moška in ženska, policisti, ki so se odzvali na incident, pa so opazili več aktivnih strelcev, ki so streljali v množico.

Do streljanja je prišlo na prometni ulici, znani po nočnem življenju. Ob prvih strelih na ulici je že bilo prisotnih veliko policistov, šlo naj bi za standardni ukrep za to območje ob poletnih vikendih.

Policisti so na kraju dogodka našli dve polavtomatski pištoli. Po poročanju lokalnih medijev policija strelcev še ni aretirala, preiskava incidenta pa še poteka, poroča AFP.

ZDA je v zadnjih tednih pretresla vrsta odmevnih streljanj. V množičnem streljanju na osnovni šoli v mestu Uvalde v Teksasu je bilo prejšnji teden ubitih najmanj 19 otrok in dva odrasla ter tudi 18-letni napadalec. Ameriški predsednik Joe Biden je napad ostro obsodil ter poudaril, da je čas, da se v ZDA zoperstavijo orožarskemu lobiju.