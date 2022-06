Dve uri in pol trajajoči koncert pred Buckinghamsko palačo se je začel z nastopom rock skupine Queen. Na odrih na prostem so se zvrstili številni slavni, med drugim Adam Lambert, Elton John, Brian May, Alicia Keys, Rod Stewart in skupina Duran Duran. Igralec in raper Doc Brown je predstavil tudi športne dosežke Britancev in pripadnikov Commonwealtha. Občinstvo je slišalo tudi italijanskega tenorista Andreo Bocellija, ki je zapel Puccinijevo pesem Nessun Dorma. Koncert je zaključila Diana Ross, ki je prvič po 15 letih v živo nastopila v v Združenem kraljestvu.

Med 22.000 gledalci je bilo tudi približno 30 članov kraljeve družine. Kraljico je bilo mogoče videti na zaslonih, vendar se spektakla v njeno čast ni udeležila. Odsotna sta bila tudi njen vnuk, princ Harry in njegova žena, vojvodinja Meghan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob koncu dveinpolurne platinaste zabave, ki jo je organiziral BBC, se je svoji mami poklonil tudi prestolonaslednik, princ Charles. »Mama se z nami smeji in z nami joče in kar je najpomembnejše, za nas si tu že 70 let,« je v čustvenem govoru dejal Charles.

Princ Charles je v govoru poudaril še, da bi v zabavi užival tudi njegov oče in bi se nedvomno pridružil slavju kraljičinih dosežkov.