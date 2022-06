»Izčrpan sem,« je na svojem blogu zapisal Horie, ki se je tri dni boril z nasprotnim tokom. San Francisco je zapustil 27. marca in odplula na jadrnici "Suntory Mermaid III", opremljeni s sončnimi paneli.

Prvič je prečkal Pacifik leta 1962. Takrat je star 23 let kot najmlajši opravil samostojno plovbo čez Tihi ocean od Japonske do San Francisca na krovu 5,8 m dolge jadrnice, prav tako imenovane Morska deklica (Mermaid).

Za jadralsko potovanje takrat ni mogel pridobiti potnih listin in je Japonsko zapustil ilegalno. Ker je prišel v ameriške vode brez potnega lista in denarja so ga aretirali. Potem ko je izvedel za njegovo potovanje je župan San Francisca George Christopher poskrbel za njegovo osvoboditev. Dobil je 30-dnevno vizo in ključ od mesta.

»Takrat sem bil še pod stresom, da me bodo ujeli. Tokrat je drugače. Zaradi radia in komunikacijskih sledilnih sistemov sem imel množično podporo,« je poudaril.

Japonski pustolovec je opravil še druga potovanja, tudi okoli sveta in na čolnu, ki so ga poganjali valovi.

»Zelo sem vesel, da sem se lahko brez večjih težav vrnil domov,« je dejal po poročanju dnevnika Mainichi.

Po 8500 kilometrov dolgi poti je Horie v soboto zgodaj zjutraj prečkal ciljno črto v kanalu Kii med prefekturama Wakayama in Tokushima na jugu Japonske, poroča televizijska postaja NHK World. S pomočniki in drugimi ljudmi je ohranjal stike preko satelitskega telefona.