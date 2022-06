Čeh je v tej sezoni prepričljivo pred vso svetovno konkurenco, v Birminghamu je 21. maja za diamantno zmago z 71,27 metra prišel tudi na deseto mesto vseh časov. Za njim je trojica, ki je letos vrgla malce prek 69 m. S 69,39 m je na čelu nekdanji svetovni prvak Andrius Gudžius iz Litve.

Sledita mu aktualni olimpijski in svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske (69,27 m) in bronast na prejšnjih OI in SP Lukas Weisshaidinger. Ta je 69,11 m vrgel za avstrijski rekord pred tremi dnevi v domačem Železnem. Omenjeni četverici se bo na četrti diamantni postaji pridružil tudi Šved Simon Pettersson, srebrn na lanskih OI v Tokiu.

V Birminghamu se je izkazala tudi Tina Šutej, ko je v skoku s palico delila drugo mesto s 4,65 metra. S 4,73 m, kar je še vedno izid sezone na svetu, je zmagala Američanka Sandi Morris, letošnja dvoranska svetovna prvakinja. Skupaj s Šutejevo je bila v Birminghamu druga evropska ter nekdanja svetovna prvakinja Grkinja Katerina Stefanidi. Vse bodo startale tudi v Rabatu, kot tudi srebrna na marčevskem dvoranskem SP Katie Nageotte iz ZDA in Britanka Holly Bradshaw, tretja na lanskih OI.

Tako kot Šutejeva in Čeh je tudi Filipičeva letos že tekmovala na diamantni ligi in 13. maja na njenem uvodu v Dohi v troskoku zasedla peto mesto s 14,43 m. Zmagala je Jamajčanka Shanieka Ricketts (14,82 m), ki je na istem stadionu v katarski prestolnici leta 2019 na SP osvojila srebro. Ta bo tekmovala tudi tokrat, kot tudi Patricia Mamona, olimpijska podprvakinja in nekdanja evropska prvakinja iz Portugalske.