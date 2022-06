Da so ognjeni zublji uničili glavni del samostana, je na svoji spletni strani potrdila ukrajinska pravoslavna cerkev. Častnik ukrajinske vojske Jurij Kočevenko pa je na spletu objavil fotografijo gorečega samostana z napisom »še en zločin ruskih barbarov, za katere ni nič sveto«.

Ukrajinska misija pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) je odgovornost za požar na Twitterju pripisala ruskemu obstreljevanju. Obenem je zapisala, da so Rusi v samostanu že 30. maja ubili štiri menihe, a te trditve ni mogoče neodvisno preveriti.

Kot so dodali, je samostan povezan z moskovskim patriarhatom, zato se sprašujejo, ali bo ruski patriarh Kiril svojega zaveznika predsednika Vladimirja Putina končno pozval h koncu vojne v Ukrajini ali pa bo še naprej blagoslavljal rusko vojsko. Sodeč po zapisih ukrajinskega ministra za kulturo Oleksandra Tkačenka na Facebooku naj bi bilo v samostanu poleg menihov in nun še okoli 300 beguncev, med njimi invalidi in starejši ter skoraj 60 otrok, celo novorojenčki.

Rusija je nasprotno odgovornost za požar pripisala ukrajinskim »nacionalističnim« silam. Te naj bi samostan zažgale ob umiku iz Svjatohirska, kar naj bi potrdili tudi lokalni prebivalci.

Gre sicer za slovit, več sto let star samostan, ki so ga komunisti v 20. stoletju zaprli, leta 1992 po razpadu Sovjetske zveze pa se je znova odprl. Del velikega lesenega kompleksa je cerkev, ki velja za eno od treh najbolj svetih pravoslavnih krajev v Ukrajini.