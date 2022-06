Swiatekova je postala 24. igralka, ki je pokal Suzanne Lenglen osvojila več kot enkrat, na vrhu te lestvice ostaja Američanka Chris Evert s sedmimi naslovi. Je pa Poljakinja postala prva igralka po Moniki Seleš (1991) z dvema naslovoma v Roland Garrosu pri dopolnjenih 21 letih.

Prva igralka sveta je bila v finalu od prve točke boljša tekmica, obenem je manj grešila in zanesljivo dobila drugi turnir velike četverice v karieri. Pred nekaj manj kot dvema letoma je prav v Parizu v finalu s 6:4, 6:1 ugnala Američanko Sofio Kenin. Ameriška najstnica je prvič zaigrala v finalu turnirjev za grand slam. Pred tem je prav v Parizu najdlje prišla do četrtfinala. Obenem je letos postala najmlajša finalistka OP Francije po Belgijki Kim Clijsters (2001). Turnir pa zanjo še ni končan, saj bo v nedeljo igrala še v finalu dvojic. Z rojakinjo Jessico Pegula se bo pomerila proti francoski navezi Kristina Mladenovic/Caroline Garcia.

Čeprav sta v finalu igrali 21- in 18-letnica, pa to še zdaleč ni bil najmlajši finale v ženski konkurenci. Ta pripada Švicarki Martini Hingis in Američanki Venus Williams iz leta 1997, ko sta v finalu OP ZDA leta 1997 šteli 16 oziroma 17 let. Slavila je Hingisova, ki je nekaj tednov zatem praznovala 17 let.

Američanka je svoj prvi finale za grand slam odprla nervozno in takoj izgubila svoj začetni udarec. Predvsem s forhendom je ogromno grešila, posledično pa je Poljakinja z drugim odvzemom servisa povedla s 4:0 in po 32 minutah osvojila prvi niz s še tretjim "breakom".

Drugi niz je bolje začela Gauffova, ki je hitro povedla z 2:0, a je nato po seriji Američankinih napak v četrti igri Swiatekova izenačila. Prva nosilka je zaigrala vse bolje in tako kot v prvem nizu povsem omejila 18-letnico na drugi strani mreže. Posledično je v šesti igri prišla do novega odvzema servisa, po uri in devetih minutah pa je še drugič v karieri postala kraljica pariškega peska in nadaljevala niz nepremaganosti na turneji.

Brez poraza je namreč Swiatekova vse od februarja, ko jo je premagala Jelena Ostapenko iz Latvije. Nato pa je nanizala 35 zmag in se v tem pogledu izenačila z Venus Williams iz leta 2000, ki je toliko uspešnih dvobojev nanizala med Wimbledonom in turnirjem v Linzu. Absolutni rekord je za zdaj še daleč, kar 74 zaporednih zmag je leta 1984 nanizala Martina Navratilova.