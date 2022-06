Tako 40-letni Švicar kot 40-letna Američanka se sicer še lahko pojavita v Wimbledonu, saj za zdaj še ni znano, kdo bo prejel posebna povabila za nastop.

"Posebna povabila ter spored kvalifikacij in glavnega žreba bodo znani šele malo pred začetkom turnirja. Nosilci bodo znani kmalu, sledili bomo ženski in moški svetovni lestvici," so zapisali organizatorji.

Federer ni igral na turneji ATP vse od lanskega četrtfinalnega poraza v Wimbledonu zaradi poškodbe kolena, zaradi katere je moral pozneje na operacijo. Ko se je že zdelo, da se bo zmagovalec 20 turnirjev za grand slam športno upokojil, je aprila na Instagramu objavil, da okrevanje po operaciji dobro poteka.

Medtem pa Serena Williams prav tako ni igrala vse od lanskega Wimbledona, ko je zaradi poškodbe odpovedala nastop.

V Angliji pa ne bo drugega igralca sveta Rusa Danila Medvedjeva, njegovega rojaka Andreja Rubljova ter vseh ruskih in beloruskih igralcev, ki so jim organizatorji zaradi ruskega napada na Ukrajino prepovedali nastop.

Zato sta se združenji ATP in WTA odločili, da v Wimbledonu letos ne bosta podelili točk svetovne lestvice.