Kot je še dodal, pa bodo mirovna pogajanja z Moskvo mogoča le, če se bodo razmere na terenu spremenile in Rusija ne bo imela več občutka, da lahko diktira pogoje. Kakršnekoli ozemeljske koncesije Rusiji vojne ne bodo končale, je posvaril.

Nekatera ukrajinska mesta, kot sta Mariupolj in Severodoneck, kjer so ali še potekajo najsrditejši spopadi, dejansko ne obstajajo več, je dejal. Po njegovih besedah je Rusija v vojni doslej izgubila okoli 80.000 mož, tako pripadnikov redne vojske kot separatističnih sil na vzhodu Ukrajine ter plačancev iz skupine Wagner.

Po porazni prvi fazi invazije na Ukrajino, ko naj bi v spopadih padlo po tisoč ruskih borcev dnevno, so zdaj izgube na ruski in ukrajinski strani »primerljive«, je še priznal Podoljak.

Predsednik Volodimir Zelenski je nedavno izjavil, da ukrajinske izgube znašajo okoli 100 mrtvih in 500 ranjenih dnevno. Zelenski je sicer v svojem video nagovoru na 100. dan vojne znova zatrdil, da bo Ukrajina v vojni na koncu zmagala. Boj svoje domovine in sodržavljanov je strnil v treh besedah - »mir, zmaga, Ukrajina«.

Glavni pogajalec Kijeva z Moskvo David Arahamija je medtem v petek v televizijskem intervjuju poudaril, da se bo Ukrajina za pogajalsko mizo vrnila le, ko bo njen položaj na fronti in posledično na pogajanjih močnejši. Položaj Ukrajine pa bo močnejši, ko bodo končno prejeli zadostne količine orožja, ki jim ga neprestano obljublja Zahod.

Siloviti spopadi na vzhodu Ukrajine se medtem nadaljujejo. Po današnjih navedbah ukrajinske vojske je Rusija na območje mesta Severodoneck, kjer so boji trenutno najsrditejši, vpoklicala nove rezerve, prav tako ne pojenja topniško obstreljevanje.

Kljub temu se ukrajinski borci še naprej upirajo in mesto še ni v celoti padlo v ruske roke. Tako ruski napadi na predmestje Ustinovka kot poskus kopenske ofenzive na bližnji kraj Bahmut so bili neuspešni, zatrjujejo generali v Kijevu.

Guverner regije Lugansk Serhij Gajdaj je v petek celo sporočil, da so uspeli napadalce potisniti nazaj za »20 odstotkov« in da »ni realno«, da bi mesto v prihodnjih dveh tednih padlo. »Takoj ko bomo imeli dovolj zahodnega orožja dolgega dosega, bomo njihovo topništvo potisnili s položajev. In takrat bo, verjemite mi, ruska pehota samo še zbežala,« je dejal, a njegovih navedb ni mogoče neodvisno potrditi.

Ruske sile naj bi sicer skušale obkoliti ukrajinske borce v Severodonecku in jim onemogočiti oskrbo od zunaj ter jih tako izčrpati. Območje Severodonecka in bližnjega mesta Lisičansk je sicer še zadnje v regiji Lugansk, ki je načeloma še v rokah ukrajinskih sil.

Po navedbah generalštaba ukrajinske vojske se medtem nadaljujejo tudi spopadi za mesto Slovjansk v regiji Doneck, približno 80 kilometrov od Severodonecka, kjer Rusi prav tako zbirajo dodatne sile. Tudi tam naj bi ponoči ne beležili večjih uspehov. Slovjansk, kjer je pred vojno živelo okoli pol milijona ljudi, je strateško ključno, tam se med drugim nahaja glavni štab ukrajinske vojske za regijo Doneck.