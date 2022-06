Pred začetkom spominske slovesnosti bo predsednik republike Borut Pahor položil venec k obeležju pri breznu pod Krenom, so sporočili iz predsednikovega urada.

Pri maši in v krajšem kulturnem programu se bodo, kot so zapisali v SŠK, spomnili vseh žrtev nasilja in pobojev v drugi svetovni vojni in po njej. Hkrati bodo »Bogu izročili svojo prošnjo za milost sprave v slovenskem narodu«.

Po navedbah SŠK grobišče pod Krenom simbolno predstavlja številna druga povojna grobišča po vsej Sloveniji. V nekdanji državi je bil ta kraj pobojev zamolčan, javnost pa je njegove skrivnosti začela spoznavati šele v času demokratičnih procesov, ki so pripeljali do osamosvojitve. Prvo spravno slovesnost je 8. julija 1990 ob udeležbi več kot 30.000 vernikov tam vodil tedanji ljubljanski nadškof metropolit Alojzij Šuštar, od takrat pa ob grobišču potekajo vsakoletne spominske slovesnosti.

Ob grobišču je postavljena tudi kapela, ki jo je leta 2005 skupaj s skupino umetnikov iz Centra Alleti v Rimu umetniško opremil jezuit Marko Ivan Rupnik.

Kot ugotavljajo in predvidevajo zgodovinarji, naj bi v Kočevskem rogu na več grobiščih končalo do 30.000 žrtev medvojnih in povojnih zunajsodnih pobojev, največ, med 15.000 in 20.000, prav v breznu pod Krenom.

Kot je zapisano na spletni strani Dolenjskega muzeja, je šlo v večini za slovenske domobrance in pripadnike drugih jugoslovanskih vojsk ter tudi civiliste, s katerimi je ob koncu druge svetovne vojne načrtno obračunala takratna zmagovita jugoslovanska vojska.

Predsednik Pahor bo sicer pred slovesnostjo v Kočevskem Rogu, ob 9.30, položil še venec k spomeniku žrtvam NOB v gozdu Smrečje pri Turjaku, so še sporočili iz predsednikovega urada.