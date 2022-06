Sinočnjo nesrečo na Slovaškem so za slovaško tiskovno agencijo Tasr potrdili tako pri državnem železniškem potniškem prevozniku ZSSK kot tudi na na ministrstvu za promet, kjer pa podatkov o žrtvah niso navedli.

Do trčenja je prišlo na glavni progi med mestoma Žilina in Košice, v bližini krajev Vrutky in Varin v osrednjem delu države. V potniški vlak, ki se je pred tem pokvaril in zato ustavil na tirih, je trčila lokomotiva, ki mu je prihajala na pomoč. Na prizorišče so nemudoma prispeli gasilci in reševalci, kmalu za njimi pa tudi slovaški prometni minister Andrej Doležal.

Kot poroča dpa, se je sprva govorilo o kar sto poškodovanih, a so kasneje to število znižali na najmanj 50.

Huda železniška nesreča je sicer v petek pretresla nemško zvezno deželo Bavarsko, kjer je v bližini mesta Garmisch-Partenkirchen iztiril vlak z okoli 140 potniki. Pri tem so umrli najmanj štirje ljudje, več deset je bilo poškodovanih, 12 pa jih še vedno pogrešajo.

Da je 12 uradno še pogrešanih, je po poročanju dpa v petek pozno zvečer potrdil bavarski notranji minister Joachim Herrmann. Kot je sicer pojasnil, so morda ti ljudje že v bolnišnici, saj identitete nekaterih huje poškodovanih še niso uspeli potrditi. A obstaja tudi možnost, da so nekateri od njih v nesreči umrli in so njihova trupla še ujeta pod prevrnjenimi vagoni.