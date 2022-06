Slovenija kot evropska davčna oaza

Napoved progresivne obdavčitve premoženja je razburil številne ekonomiste, delodajalska združenja in opozicijo, ki svarijo pred begom ljudi in kapitala v tujino. Primerjave davčnih stopenj pa pokažejo, da je Slovenija po obdavčitvi dobičkov in premoženja pravcata evropska davčna oaza.