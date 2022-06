Športniki so vajeni porazov, teniški igralci prav tako. A ko se ti zgodi to, kar se je Nemcu Alexandru Zverevu v polfinalu Rolanda Garrosa ... Pri zaostanku s 6:7 (8) in 6:6 je nerodno stopil in si tako zvil gleženj, da so ga z igrišča odpeljali na vozičku. Kljub temu da je pri 25 letih v karieri doživel marsikaj slabega, je po predaji zajokal. Z razlogom: imel je priložnost, da se še drugič v karieri po New Yorku pred dvema letoma uvrsti v finale turnirja za grand slam. Prizor, ki je razžalostil tudi vsega vajenega Rafaela Nadala. »Res je grozno, ko se tekma konča na tak način. Po poškodbi sem ga obiskal v garderobi. Ko sem videl, kako je jokal, mi je bilo težko pri srcu. Želim mu vse dobro in čimprejšnje okrevanje,« je dejal Španec, ki je včeraj praznoval 36. rojstni dan. Šampanjec mu je gotovo prijal malce manj, kot bi mu v primeru običajne zmage, pa čeprav bi na igrišču moral preživeti pet ur. Kajti da bi bil pred trenutno drugim in tretjim igralcem sveta v normalnih okoliščinah maratonski dvoboj, je pričal tudi podatek, da sta na pariškem pesku v nedokončanih dveh nizih preživela več kot tri ure.

Finala ni izgubil še nikoli

2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 in 2020. Vse to so leta, v katerih je 11 let starejši tekmec na odprtem prvenstvu Francije slavil zmago. Zdi se neverjetno, a je resnično, da je v »svoji dnevni sobi« dobil neverjetnih 111 dvobojev in izgubil le tri, še nikoli pa ni izgubil finala. Zdi se, da njegove že 14. zmage na igriščih Rolanda Garrosa in 22. za grand slam ne more preprečiti nihče, saj je zapisana v zvezdah. »To je bil še en zelo zahteven dvoboj, igrala sva več kot tri ure, a nisva končala niti drugega niza. Obračuni z Zverevom so vedno velik izziv. Ko igra na tej ravni, mi je zelo težko. Na turneji se dobro razumeva in vem, kako močno se trudi, da bi osvojil grand slam. Imel je nesrečo, vseeno pa verjamem, da bo dobil več kot le en turnir velike četverice. Kljub vsemu so se mi uresničile sanje, saj bom lahko še enkrat igral v finalu,« so bile besede Rafaela Nadala, ki je tokrat ohranil resen obraz in mu nikakor ni bilo do zanj tako zelo značilnega smeha. V finalu se bo pomeril z Norvežanom Casperjem Ruudom, ki je Hrvata Marina Čilića premagal s 3:6, 6:4, 6:2, 6:2.

Tenis ni edina stvar v življenju

Kdo je Coco Gauff, se pred današnjim finalom s prvo igralko sveta Igo Šwiatek sprašuje večina javnosti. Gre za najmlajšo finalistko Rolanda Garrosa v zadnjih 21 letih (po Kim Clijsters), saj šteje rosnih 18 let. Kljub temu velja za razgledano. Ko je po koncu polfinala dobila priložnost, da se podpiše na kamero, je zapisala besede Mir in Končajmo strelsko nasilje. »Ko sem odhajala z igrišča, mi je oče rekel, da je name ponosen. Ne samo zaradi tenisa. Prepričan je namreč, da lahko naredim za svet veliko tudi zunaj igrišča,« pravi dekle, ki je pred štirimi leti osvojila mladinski Roland Garros. Čeprav gre odtlej njena kariera zgolj še navzgor in je igranje tenisa zanjo postalo donosen poklic (samo s turnirskimi nagradami je zaslužila več kot tri milijone ameriških dolarjev), pa se zaveda, da gre vendarle le za igro. »Nekaj časa je bil tenis edina stvar v mojem življenju. Potem pa sem tudi skozi pogovor z družino ugotovila, da je v življenju še marsikaj drugega. Ob tem zavedanju mi je veliko lažje,« pojasnjuje temnopolta Američanka, katere vzornici sta bili Venus in Serena Williams; Venus je leta 2019 premagala v Wimbledonu.

Do finala ni izgubila niti enega niza. »Pripravljena sem na zmago na turnirju za grand slam, a to ne pomeni, da sem si naložila velik pritisk. Tudi če bom dobila finale, se v mojem življenju ne bo kaj dosti spremenilo,« še pravi. Statistika ji ne gre v prid, oba dosedanja medsebojna dvoboja s Poljakinjo je namreč izgubila. Tekmici Igi Šwiatek na poti do uspehov pomagata tudi psihologinja Daria Abramowicz in trener Tomasz Wiktorowski. Zato deluje psihično stabilna in taktično podkovana. »Že to, da bom znova zaigrala v finalu, je zame nekaj velikega. V Parizu se iz kroga v krog počutim bolje, upam, da bo tako tudi v finalu,« pravi 21-letna milijonarka (9 milijonov zaslužka s turnirskimi nagradami), ki se dobro spomni leta 2020, ko je kot 54. igralka sveta na poti do zmagoslavja v osmini finala presenetila takratno številko dve Simono Halep in postala prva Poljakinja z zmago na grand slamu.