1000 kilometrov

so zdaj skupno dolge frontne črte v Ukrajini po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega. Ruska vojska pa zaseda petino ukrajinskega ozemlja. To je približno toliko, kot je velika Severna Koreja.

60–100

ukrajinskih vojakov vsak dan umre na vzhodu države, pravi Zelenski. Kolikšne so skupne človeške žrtve, ni mogoče natančneje določiti. Agencije OZN so potrdile 4149 smrti civilistov. Zelenski pravi, da je bilo ubitih na desettisoče vojakov in civilistov. Po ocenah zahodnih služb je bilo ubitih približno 15.000 ruskih vojakov.

6,8 mio.

Ukrajincev je od začetka vojne do konca maja zapustilo državo po podatkih UNHCR. Begunska kriza je večja od sirske. Še osem milijonov ljudi je notranje razseljenih.

Naš načrt ni zasedba ukrajinskega ozemlja. Nikomur ne nameravamo ničesar vsiliti ... Vsa odgovornost za morebitno prelivanje krvi bo v celoti in popolnoma na vladajočem ukrajinskem režimu.

Vladimir Putin, ruski predsednik, v govoru 24. februarja ob začetku ruske »posebne vojaške operacije« v Ukrajini

5000

različnih sankcij oziroma še nekaj več je skupno uvedenih proti Rusiji, kar je več kot proti Iranu, Venezueli, Mjanmaru in Kubi skupaj. Po tem je prva na svetu, navaja Evgeny Gonthmaker iz skupine Evropski dialog. Največ ukrepov proti Rusiji so sprejele ZDA – 1194.

1000

mednarodnih podjetij oziroma nekaj manj je doslej prostovoljno ustavilo ali skrčilo svoje poslovanje v Rusiji, sodeč po seznamu, ki ga pripravljajo na Univerzi Yale.

Samo ena oseba v Rusiji noče, da Ukrajinci ostanemo to, kar smo.

Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine

50 %

padec ukrajinskega BDP v letošnjem letu napovedujejo v OZN zaradi vojne, obnova pa naj bi stala najmanj 500 milijard evrov.

6,3 mrd. €

je vredno orožje in oprema, ki so jih ZDA in EU doslej odobrile Ukrajini. Ameriška pomoč med drugim vsebuje raketne sisteme, protioklepno orožje, helikopterje, radarje, protiletalske sisteme, pehotno orožje, strelivo in opremo, navajata Pentagon in zunanje ministrstvo.

Ta vojna ne bo imela zmagovalca. Namesto tega smo sto dni priča izgubljenemu: življenjem, domovom in prihodnosti.

Amin Awad, pomočnik generalnega sekretarja OZN