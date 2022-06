Marjan našel puško v koruzi

Minister za obrambo Marjan Šarec je komaj nastopil funkcijo, pa že dela s polno paro. Lahko bi mirno rekli, da je našel tisto nesrečno puško v koruzi. Tako se bo že jutri poklonil padlim borcem v Češnjicah v zanj bližnji Tuhinjski dolini, kjer bo tudi slavnostni govornik. Močno upamo, da bo do nadaljnjega vikende preživljal ob partizanskih spomenikih in ne na vadiščih, kjer bi po zgledu svojega predhodnika metal ročne bombice, se valjal v blatu in potem ves popacan poziral na tankih. Prav tako močno upamo, da ne bo zapravljal milijonov za nove tanke. Pravzaprav bo res še najmanj škode naredil pri partizanskih spomenikih.