V teh dneh ima v Nemčiji dva koncerta 55-letni hrvaški pevec Marko Perković - Thompson. Medtem ko na Hrvaškem poje na stadionih, na katere ga pride poslušat več Hrvatov, kot jih pride gledat tekme nogometne državne reprezentance, se bo moral v Nemčiji zaradi svoje spornosti zadovoljiti z majhnim klubom 20 kilometrov iz Stuttgarta. Na oba že razprodana koncerta ga bodo prišli poslušat tudi Hrvati iz Švice in Avstrije.

Ugledni nemški konservativni dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) mu je ob njegovem prihodu v Nemčijo očital njegov prvi hit Bojna Čavoglave (Bataljon iz Čavoglave), ki je nastal leta 1991, ko se je Perković v Dalmaciji boril proti Srbom, sporno pri njem pa je, da se začenja z ustaškim pozdravom »Za dom – spremni«. Leta 2019 je prav v intervjuju za FAZ Perković vztrajal, da gre za star hrvaški pozdrav in geslo pri obrambi domovine, ki se je, kot trdi, uporabljalo že leta 1848, njegove korenine pa segajo v 16. stoletje, v čas bojev proti Turkom. A kot zdaj piše FAZ, bi bilo to podobno, kot da bi današnjo uporabo gesla iz taborišča Buchenwald »Vsakemu svoje« (Jedem das Seine) kdo upravičeval s sklicevanjem na to, da so izraz uporabljali že stari Rimljani (Unicuique suum), tudi znameniti govornik in politik Cicero. Kot poudarja FAZ, je vsem Hrvatom znano, da se danes pozdrav »Za dom – spremni« povezuje z ustaši Anteja Pavelića, ki so z nacisti sodelovali pri holokavstu. Kot opozarja FAZ, je tudi v nekaterih drugih njegovih pesmih mogoče najti sledove ustaštva. Morda pa je najbolj problematično, da je leta 2020 – sicer ob zgražanju številnih hrvaških pravnikov in potem ob nasprotovanju ustavnega sodišča – prizivno sodišče v Zagrebu presodilo, da Perković z uporabo pozdrava »Za dom – spremni« v pesmi Bojna Čavoglave »ne krši javnega reda in miru«.

Ustaška obeležja na koncertih nič novega

Danijel Majić je v torek na spletni strani tednika Der Spiegel objavil tekst z naslovom »Rock spektakel s formulo fašističnega pozdrava«, v katerem Perkovića obtožuje, da »se spogleduje z ideologijo ustaškega režima«. Očita mu tudi, da je pred leti pel pesem »Jasenovac i Stara Gradiška«, ki poveličuje ustaške zločine. Perković je zdaj obljubil, da ne bo pel problematičnih pesmi. Majić je prepričan, da se bo tega držal, saj bo koncerta spremljala policija: »Gotovo se želi še vrniti in nastopati v Nemčiji.« Majić je znan po tem, da so ga hrvaški skrajni desničarji maja 2019 v Pliberku, od koder je za frankfurtski radio poročal o tem dnevu spomina na hrvaške žrtve maja 1945, fizično napadli. Med drugim je tedaj vanj pljunil Velimir Bujanec, voditelj znane radikalno desne hrvaške televizijske oddaje Bujica.

Sam Perković se javno distancira od ustaštva in fašizma ter trdi, da je le domoljub. Še v ponedeljek pa je bilo mogoče na njegovem koncertu v Karlovcu na majicah in šalih videti ustaška obeležja, med hrvaškimi in ukrajinskimi zastavami pa tudi ustaške. V nekem trenutku je del občinstva vzklikal »Za dom«, drugi del pa odgovarjal »Spremni«. Nekateri njegovi oboževalci so ob tem tudi dvigovali desnico. Pokrovitelj koncerta je bilo ministrstvo za kulturo, zaradi česar je vstopnica stala samo 50 kun (manj kot 7 evrov).

Perkovićeve koncerte so v številnih evropskih mestih pogosto prepovedali, pred nekaj leti tudi v Frankfurtu na zahtevo judovske skupnosti.