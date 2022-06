Pri naših se ne zdita tolikšen problem tek in borbenost, čeravno za stil igre, ki bi ga Slovenija morala igrati, teh nikdar ni preveč. Problem se zdi, da ni nobene drznosti, domiselnosti, sodelovanja, medsebojnega razumevanja in empatije, nepredvidljivosti, emocij. Ni videti enega obrazca ali linije, enega poskusa »ušpičiti« kaj nogometnega, nekaj, zaradi česar se nogomet igra. Vse je neka impotentna šablona, v kateri igralci delujejo kot odpravniki poslov aka. izpolnjevalci nalog, pri čemer pa, zanimivo, spet nihče ne deluje kot podrejeni vodonosec. Saj veste, to so tiste vrste igralci, ki igrajo izrazito za druge in jih glavna faca v ekipi potreplja, ko mu s svojo požrtvovalnostjo priigra gol. Ne, pri nas kot da so si vsi enaki in v najboljših odnosih. Nenazadnje vseh deset ali kolikor že let, ko gledamo ta dolgčas, ni bilo enkrat slišati, da bi se igralci sporekli. Očitno jim je tako povsem O. K. »Igralcem ni nič zameriti,« se sliši za konec. Vtis je, da bi donaturalizirana in s Koutrom okrepljena Mura ponudila več.

1,45 je kvota na Srbe v nedeljski tekmi proti našim, a tudi Srbi, kot da so se po bleščeči zmagi nad Portugalci psihološko zapletli. Da se imajo za predobre. Tudi proti Norveški so bili brez prave ideje in kot da brez »norosti« in napadalne premočrtnosti mladega Vlahovića tudi njih pesti podoben problem kot Slovence. Nekonkretnost. Slovenija bi na tej tekmi lahko zadela, kvota za stavo na »oba gol« pa je odličnih 2,00.

Čez vikend se obeta 16 tekem lige narodov, plus tekma med Walesom in Ukrajino za odhod na svetovno prvenstvo. Zaradi razmer v njihovi domovini v ukrajinski ekipi vlada evidentno tovarištvo. Igralci mislijo drug za drugega in na prepolnem Hampden Parku v Glasgowu so premagali Škote. Spodobnih 1,95 je kvota na »oba gol«, v tekmi z Walesom bi se pa v tako pomembni tekmi skorajda spodobil remi. Po kvoti 2,95 sodeč je tudi obče pričakovan.