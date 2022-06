Nepreslišano: Marko Novak, predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja Fiabci

Eno je davek na nepremičnine, drugo pa je davek na premoženje. Davek na nepremičnine je del davka na premoženje. Nas je pri razmisleku o davku na nepremičnine zanimalo, koliko je v Sloveniji še drugega premoženja, ki ni nepremično in ni obdavčeno kot posest. Kmalu smo ugotovili, da so podatki zelo kakovostni in je do teh podatkov razmeroma enostavno priti. V Sloveniji imamo v primerjavi z drugimi državami EU te baze že kar dobro urejene. In ko smo te podatke zbrali ter dodali podatke o vrednostnih papirjih, depozitih, avtomobilih in drugih oblikah premoženja, smo ugotovili, da pomenijo v Sloveniji nepremičnine samo polovico celotnega premoženja.