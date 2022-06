Izvirni greh so storili Janši vdani ali (in) prodani poslanci, ko so nezakonito ignorirali večino prebivalstva in v 29-članski programski svet, vanj bi se morala preslikati vsa javnost, izglasovali samo njegove in cerkvene podpornike. Programski svet je nadaljeval svoj pohod s »pravim« generalnim direktorjem in hop, ekipa za strankarski prevzem javnega medija je bila sestavljena, v zadnjem času, zaradi Golobove zmage, pa se je preoblikovala v ekipo za rušenje. Za kakšno ceno delijo informativni program, ukinjajo, premeščajo oddaje in njihove novinarje, ustanavljajo nove brez pravih analiz, brez pogovorov in dogovorov? Novinarji odhajajo, gledanost pada, direktor Grah Whatmough pa vse to zanika. Kaj bi šele bilo z gledanostjo brez prenosov olimpijskih iger in vojne v Ukrajini. Če je bila Pirkovičeva Arena zanič, bo pa Panorama z novinarji, ki so zaradi lastnih ambicij izdali kolege, »razturala«, so nas prepričevali, a začetki niso prav nič obetavni.

Programski svetniki se ne pretegnejo od dela, sestankujejo približno enkrat na mesec, še vedno bolj na daljavo. Zdi se, da je predsedniku Gregorčiču še taka »obremenitev« odveč, ker dela, kot pravi, zastonj. To ni čisto res, dobi pač »premalo«. Se vam kaj smili, ker mora dodatno garati kot politični »analitik«? (Mediji niso nič izbirčni, če lahko vsak to počne.) Kako se bolj kot kakšna izkušena pravnica »spozna« na pravo, tudi na ustavno, čeprav je fizik, sem ga »občudovala« na nekem televizijskem soočenju. Gotovo je to »edini« razlog, da na sejah ni več pravnika, kot je bil običaj, da bi na primer zastopniki zaposlenih in drugi, ki ne spadajo v Janševo kvoto, pridobili pravno pojasnilo, ali so ali niso upravičeni njihovi sumi o Gregorčičevih protislovnih odločitvah.

Morali bi videti njegovo ekspresno vodenje in uporabo dvojnih meril. Primer: na zadnji seji naj bi med drugim obravnavali nedopustno in neetično ravnanje svetnika Slavka Kmetiča, ki je posegal v uredniško politiko, pritiskal na novinarje in jim grozil. Še pred razpravo je predsednik Gregorčič ponudil sklep (saj ve, da ga bo vsaj 21 svetnikov podprlo), da sprejemajo Kmetičevo opravičilo. Opravičilo? Predstavniki zaposlenih niso nič vedeli o njem, na seji ga ni bilo slišati, a ni problematično samo to. Sporno je Gregorčičevo preusmerjanje razprave k sklepu, dejstvo, da se lahko opraviči vsako dejanje, in na koncu še sprevračanje negativnega v pozitivno: opravičilo je postavil na piedestal kot precedens, češ, se je sploh kdo že kdaj opravičil.

Ko so predstavniki zaposlenih hoteli razpravljati o vodenju Studia City in vrnitvi Marcela Štefančiča, ki ga želi veliko število državljanov, je to onemogočal. Prav mu pride, da Marcelove besede namenoma jemlje iz konteksta, tako kot tudi preostali »nastavljenci«, in jim pripisuje neopravičljive in nepopravljive posledice. Kaj ima pri tem Jadranka Rebernik, ki tudi premalo zasluži in še s podjetništvom molze javni denar? Pogosto komunicira s Kmetičem – sicer je primernejši za gostilniške debate –, ki ji daje navodila, ona pa nenadoma o tem ne ve nič. Čudežno pa se ji je vrnil »selektivni« spomin: trdi, da ni nikoli grdo kritizirala svojih podrejenih, kar je Kmetič na ves glas razglašal (posnetek). Z Marcelom ne bo podpisala pogodbe, boji se ga, Studio City bo vodil nekdo drug. (Oddaje ni bilo.) Štefančič podpihuje k uporu, soglaša fizik, generalni direktor pripomni, da urednico podpira, še preveč strpne novinarje pa pozove k strpnosti in sodelovanju. Kako »lepo«!

Prave žrtve, tarče sovražnega govora, diskreditacij in diskvalifikacij, novinarji in drugi zaposleni, končno malo stavkajo. Za novinarsko in uredniško avtonomijo, za neodvisni javni servis. So res tako naivni, da pričakujejo sporazum? Ali še bolj, da se ga bodo vodilni držali? Ker so svetniki orkestrirano zavrnili edino kandidatko za direktorico RTV, imajo še naprej povsem proste roke. In gotovo ne bodo odstopili brez močnega in splošnega odpora.

Polona Jamnik, Bled