Stripi na Trubarjevi

Ljubljana je od tega konca tedna bogatejša za nov dogodek. Projekt Trubarjeva – pot kulture je zasnovan kot knjižno-kulturna povezava Prešernovega trga s Cukrarno. V različnih predelih Trubarjeve ceste bodo počasi razvijali prireditve, ki bi s knjižnimi in drugimi kulturnimi vsebinami ustvarjale nit med omenjenima prostoroma. Prva, ki bosta letos prišla na vrsto, in sicer že danes, 4. junija, sta festival in sejem stripa, imenovan Grafit. Tokratna prireditev bo le enodnevna in bo potekala med 10. in 19. uro med Prešernovim trgom in Obrežno stezo (zoženje Trubarjeve). Obiskovalcem bodo na voljo novi in rabljeni, domači in tuji stripi, namen sejma pa je stripe približati tudi mladim bralcem.